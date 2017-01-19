Текебаев: Упавший самолет не нуждался в дозаправке, там был груз для КР

Упавший грузовой самолет Боинг 747-400 в селе Дача-СУ не нуждался в дозаправке, там был груз, предназначенный для Кыргызстана. Об этом сегодня, 19 января, сообщил депутат Омурбек Текебаев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, ему поступило официальное письмо от турецкой авиакомпании, которая отмечает, что самолет не нуждался в дозаправке. "Нас обманули, когда сказали, что самолет хотел дозаправиться, тем более там был груз, предназначенный для Кыргызстана. К тому же самолет не кружился, как ранее сообщили, а упал сразу", - сказал он.

По словам Текебаева, этим рейсом ранее уже 52 раза поставляли грузы, размер которых составлял примерно 5 тонн. "Если поставляли 52 раза эти сотовые телефоны, и с каждого телефона зарабатывали по 100 долларов, это составило 25 млн долларов", - добавил он.

Депутата возмутило, что правительство скрывает эти факты, а также то, кто стоит за всем этим и поставил под угрозу жизни людей. Чтобы выяснить, необходимо создать депутатскую комиссию.

Предложение Текебаева поддержали другие депутаты - Бакыт Торобаев, Алтынбек Сулайманов и Торобай Зулпукаров.

"Думаю, мы должны знать правду, чтобы потом не скрывать и рассказывать народу. Сейчас нельзя никого обвинять, а просто надо выяснить, чей груз - Кыргызстана или Турции", - добавил Сулайманов.

Депутаты поддержали включение в повестку дня вопроса о создании депутатской комиссии.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.