Два "черных ящика" направлены в Москву для расшифровки данных

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ВБ

Найденные на месте авиакатастрофы Бонга-747 два черных ящика сегодня, 19 января, в 7.30 направлены в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву с целью расшифровки данных. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

В настоящее время на месте крушения воздушного судна работают представители МАК в составе 6 человек в соответствии с утвержденным планом работы.

Члены комиссии разделились на три группы: первая из них ведет работу на месте происшествия, вторая - с представителями Международного аэропорта "Манас", третья с – ГП "Кыргызаэронавигация".

Исходя из возможностей, МАК будет осуществлено независимое расследование авиационного происшествия в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО в силу наличия квалифицированного и подготовленного персонала, необходимой лабораторной базы, соответствующих структурных подразделений.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353941
Теги:
авиакатастрофа, экспертиза
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (84 материалов)
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