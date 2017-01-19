Вице-премьер навестила двух детей, которые остались без попечения родителей

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ВБ

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова навестила двух мальчиков, оставшихся без попечения родителей в результате авиакатастрофы Боинг-747.

Дети сейчас находятся у своих ближайших родственников в селе "Манас".

Обращаясь к родственникам погибших, она отметила, что произошедшее событие является общей трагедией для всех кыргызстанцев.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353954
Теги:
авиакатастрофа, дети, Чолпон Султанбекова
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (84 материалов)
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