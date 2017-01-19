МВД: Груз упавшего самолета находится на складе УВД

Груз упавшего самолета находится на складе Управления внутренних дел. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции заявил замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

По его словам, всего после крушения было найдено 300 килограммов груза, который опечатан и отправлен на склад.

"Весь уцелевший груз описан и находится на складе УВДТ. Груз, я даю гарантию, не пропадет. По окончании следствия его передадут перевозчику", - заявил Орозалиев.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.