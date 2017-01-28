В центре Бишкека прошла акция памяти погибших в Дача-СУ

Сегодня, 28 января, в Бишкеке у памятника Уркуи Салиевой прошла акция памяти погибших в селе Дача-СУ.

Почтить память погибших в авиакатастрофе пришли множество желающих. У основания памятника установили мемориальные стенды с фотографиями погибших и разрушенными домами после авиакатастрофы.

"Хотелось бы поблагодарить первый детский хоспис, волонтеров национального госпиталя, Красного полумесяца, дизельчан и всех неравнодушных людей, которые проявили солидарность. Мы можем быть дружными, можем быть сплоченными и именно это горе нас сплотило как никогда. Это невосполнимая утрата. Нет ничего трагичнее, чем потеря близких и родных людей. Сейчас семьи погибших среди вас. Поддержите их и просто скажите добрые слова. Сегодня мы все вместе, сила нашего народа в единстве. Это обстоятельство объединило нас на ментальном уровне" - сказала в своей речи организатор акции Ассоль Молдокматова.

Также она поблагодарила всех кыргызстанцев за всё добро, что они сделали для пострадавших.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.