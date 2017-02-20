Абулгазиев: Жакшылык, ты не останешься без внимания государства

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев навестил дедушку Жакшылыка, на воспитании которого в настоящее время находится мальчик.

Напомним, ребенок остался сиротой после авиакатастрофы в Дача-СУ, где погибли его родители.

Во время беседы чиновник отметил, что все необходимое Жакшылыку со стороны государства будет предоставлено в полном объеме. Кроме того, он проинформировал, что турецкая сторона выразила готовность взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей, в частности Жакшылыка.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что в случае каких-либо трудностей родственники мальчика могут обратиться в правительство.

В свою очередь дедушка Жакшылыка Шералы Сатыбалдиев выразил признательность всем кыргызстанцам и членам правительственной комиссии, которые оказывают помощь и поддержку по сей день.

Также первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев навестил одного из пострадавших - Нурбека Солтокенова с целью ознакомления с условиями его проживания, который размещен вместе с сестрой в квартире для временного проживания.

На сегодня 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания со всеми удобствами на территории города Бишкек и Чуйской области.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.