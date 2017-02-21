Технические и человеческие факторы привели к катастрофе Боинга-747

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Родион Решетов

На сайте Airdisaster опубликована информация о причинах крушения турецкого Боинга 747 в поселке Дача-СУ.

По их данным авиакатастрофа произошла из-за технических и человеческих факторов.

В процессе захода на посадку экипаж действовал вручную. Навигационное наземное оборудование не смогло радиолучом засечь авиалайнер. Техника не определила точное положение самолета в пространстве, его высоту и удаление от взлетно-посадочной полосы (ВПП). Как отмечают специалисты, Боинг находился выше, чем зона сканирования радиомаяка.

Приближаясь к ВПП, воздушное судно захватило ложный сигнал радиолуча. Командир начал снижение на высоте 200 метров по неправильной траектории. Экипаж в условиях тумана этого мог просто не заметить.

На высоте 30 метров из-за отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами было принято решение выйти на планируемый второй круг. Однако взлетный режим был активирован только на высоте 16 метров, столкновения с землей предотвратить было уже невозможно. Самолет в 900 м после ВПП ударился о грунт, снес бетонное ограждение аэропорта. После чего судно выкатилось на территорию дачного поселка.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.

URL: http://www.vb.kg/355779
Теги:
авиакатастрофа
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