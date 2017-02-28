Атамбаев: Если будет третья революция, я ее не буду делать

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Айдана Абдуваитова

Третьей революции в Кыргызстане не будет, заявил Алмазбек Атамбаев, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Атамбаев сказал, что в последнее время в стране пытаются расшатать общественно-политическую ситуацию. При этом, по его словам, движущей силой двух предыдущих революций в 2005 и 2010 годах был он сам.

"Если будет третья революция, я ее не буду делать. Революциям в Кыргызстане поставлена точка", - сказал глава республики.

Он добавил, что те силы, которые хотят получить власть, могут принять участие в предстоящих президентских выборах в ноябре, другого варианта получения власти в стране не будет.

Владимир Путин также отметил, что вопрос транзита власти в Кыргызстане не интересует российскую сторону. По его словам, на встрече обсуждался вопрос торгово-экономического и военно-технического сотрудничества двух государств.

"Это не наше дело", - отметил Путин.

Напомним, визит Владимира Путина в Бишкек совпал с задержанием лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении него и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А накануне Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

Митинги в поддержку Текебаева идут уже третий день и его сторонники обещаю проводить их несколько дней в неделю с утра до вечера.

URL: http://www.vb.kg/356089
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Омурбек Текебаев, выборы, митинг, президент, революция
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