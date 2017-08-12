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10 мыслей о детстве, текстах и любви музыкантов Гули и Дины Джаманкуловых

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Гульнара и Динара Джаманкуловы

основатели группы "Эхолами", музыканты, арт-директора, организаторы музыкальных фестивалей.

В детстве всегда были очень приземленные желания и мечты. Мы хотели работать с бумагами, с документами, выдавать пенсию в домоуправлении… Парикмахерами хотели быть, хотели открыть свой салон. Даже на "Дордое" хотели торговать.

У нас вся семья инженеров-механиков. Особенно с папиной стороны. Поэтому выбора у нас не было. Но если бы не специальность инженера-механика, я думаю, что с музыкой, может быть, даже и не завязалось бы ничего.

Мы на самом деле не считаем, что мы не занимаемся профессионально музыкой, у нас это на уровне средненьком. Но дело в том, что нам это нравится, и мы все равно будем это делать.

Для нас это больше, чем хобби. […] Мы иногда жертвуем всем своим временем свободным и несвободным. Но и как таковой работой я это тоже не могу назвать.

Когда мы начинали, все спрашивали: в каком стиле вы играете? К каким-то конкретным стилям мы себя относить не хотели и поэтому [решили]: давайте придумаем какое-то одно слово и будем его всегда говорить. И вот мы придумали maybe-rock.

Если ты выходишь на сцену, тем более со своим авторским материалом, со своими песнями, я думаю, что волей-неволей ты в любом случае немного меняешься. […] Это чуть-чуть другое состояние, нежели в обычной жизни.

Наши песни о самой, что ни на есть любви.

Мы не поэты. Поэзией мы не занимаемся, даже стихотворения не пишем. Мы именно пишем тексты.

Так бывает, сыграешь 2-3 аккорда, тебе строчка пришла, ты ее вслух озвучиваешь, и у нее или у меня уже вторая строчка накладывается.

У нас песни рождаются очень просто. Как в принципе, мне кажется, что очень многие вещи должны происходить в жизни именно так - просто.

Мы вообще очень быстро принимаем решения. Другой вопрос: сожалеем ли мы потом о них или нет. […] Но чаще всего мы ни о чем не жалеем. И меньше всего задумываемся о последствиях.

Создание группы – это, наверное, одно из наших самых лучших… я не знаю, можно ли это назвать решением, но это одно из лучших, что с нами происходит.

URL: http://www.vb.kg/364589
Теги:
музыка
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Сюжет: 10 мыслей о ... (110 материалов)
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