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10 мыслей о триатлоне, разочаровании и примере "железной леди" Юлии Фернас

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Юлия Фернас

марафонка, завоевала звание Ironman ("Железный человек"), тренер любителей бега, кормящая слингомама

Для себя я в первую очередь, наверное, мама и счастливый человек, который обладает таким счастьем, как живые близкие.

Всю мою жизнь все шло по накатанной, то есть определенной четкой цели, кем я буду или кем я стану, у меня не существовало. Все было по кайфу, все нравилось. Куда меня это принесет в конечном итоге, я не знала.

В 11-м классе я решила для себя выбрать профессию психолога, но с учетом экзаменов вступительных […] я решила не напрягаться и поступить на туризм. В туризм меня тянуло, это нравилось.

В данный момент я вижу, что вся моя жизнь приходит все-таки к спорту.

Занятия спортом у меня начались с детского садика. Это был Советский Союз, нас каждый день водили на гимнастику во Дворец пионеров, и вот с этого момента дух соревновательности меня захватил.

Для меня бег – это свобода. Свобода движения, свобода мысли. В это время можно передумать все, что беспокоит. Есть такое правило у бегунов и велосипедистов: если какие-то есть проблемы и конфликты, пробеги 10 км или проедь 10 км и все на душе успокоится.

Как я вообще пришла в триатлон? Первое соревнование было, там надо было 750 метров проплыть, 20 км проехать и 5 км пробежать. Для меня велосипед и бег – это было легко, а вот плавания не было… […] и вот эти 750 метров я думала: ну как-то же я проплыву. По-собачьи, ну как-то же можно проплыть. И эти метры проплыла на спине.

Мысль [пройти марафон Iron man] мне подкинул первый "железный человек" Канат Келсинбеков. В то время я как раз была в положении, он говорит: "Давай, кому как не тебе, профессиональному спортсмену, быть компанией "железному человеку". Становись "железной леди".

Когда я прошла это соревнование, по финишу стою […] и разочарование такое: и это все? То есть мне показалось после года тренировок, это достаточно легко. Я думала, как люди говорят: это так тяжело, так невозможно? Я же на эту приманку шла, что это тяжело, что это невозможно, можешь ли ты себя преодолеть? А тут оказалось достаточно легко, и силы остались.

Своим примером я хотела показать, во-первых, молодым мамочкам, чтобы они себя не забрасывали после рождения [детей], что даже занимаясь спортом, можно оставаться кормящей мамой.

Моей дочке было без двух дней год и я по финишу ее покормила. Несмотря на то что я 12 часов отсутствовала, у меня физическое занятие было, я ее покормила свободно. На ней никакие пятна не вылезли, как некоторые боятся, она не стала плеваться оттого, что молоко горькое.

Материальные блага для меня в принципе особого значения не имеют. Для меня важны эмоции, ощущения.

Я ощущаю себя на возраст неопределенный. Я не даю себе возраста. Мыслями я где-то постарше, а поведением я где-то помладше.

Свобода для меня – это свобода мысли, свобода движения, свобода действия.

URL: http://www.vb.kg/365464
Теги:
марафон, спорт
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Сюжет: 10 мыслей о ... (115 материалов)
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