До ЧМ-2018 в России - два дня. ФИФА призвала арбитров судить честно

При этом, организацию чемпионата федерация футбола впечатляющей

Не бывает идеальных систем в мире футбола, но арбитрам необходимо исключить ошибки на ЧМ-2018. Об этом в интервью изданию RT сообщил глава судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка.

Он прокомментировал СМИ использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на нынешнем чемпионате мира в России.

"Большая часть арбитров с ней знакома. Тем не менее большинство рефери будут судить привычным образом. Мы понимаем, что на чемпионате мира мы не имеем права допустить ошибку, так как это грозит вылетом команды. Но если арбитры будут работать грамотно, а система VAR будет использоваться с умом, всё будет в порядке", - сказал Бузакка.

Ранее Массимо Бузакка также оценил и подготовку России к проведению чемпионата мира по футболу.

"Я впечатлен организацией чемпионата мира. Еще до его начала могу заявить, что Россия готова, за что хочется сказать слова благодарности. Я буду поддерживать не родную сборную Швейцарии, а весь футбол, лучшую команду и, конечно же, буду болеть за честную игру. Что касается системы VAR, то ее надо использовать, но только в тех моментах, когда она необходима. Сейчас судьи будут точно знать, что произошло, и принимать справедливые решения", – подчеркнул Бузакка.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. На сегодняшний день для участия в ЧМ по футболу в РФ уже прилетели сборные Уругвая, Нигерии, Бразилии, Турции и Португалии.

Болельщики также находятся в предвкушение ЧМ -2018. Накануне они вышли на Красную площадь с флагами своих стран. Пока что обошлось без потасовок.