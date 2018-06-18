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В Бишкеке пройдет антитеррористический форум стран-участниц ЕАЭС

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- ВБ
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В столице Кыргызстана пройдет второй Бишкекский антитеррористический форум (БАФ) стран - участниц ЕАЭС: "Антитеррористическая стратегия ЕАЭС: консолидация совместных усилий в условиях трансграничности террористических угроз".

Участники этого международного мероприятия продолжат обсуждение актуальных тем, начало которым было положено в рамках первого Бишкекского Антитерристического Форума, прошедшего в июне прошлого года.

В повестку дня форума, в котором примут участие парламентарии Кыргызстана и России, руководство секретариата Совета Безопасности, силовых структур и члены правительства КР, а также представители экспертного сообщества стран ЕАЭС и Центральной Азии, внесены ключевые вопросы обеспечения безопасности на Евразийском пространстве.

В частности, речь пойдет о выработке совместных механизмов и инструментов противодействия современным вызовам и угрозам, среди которых ключевыми являются радикальный экстремизм и международный терроризм. Тенденция последних лет такова, что их проявления постоянно растут, что продиктовано обострением ситуации в Афганистане, влиянием на региональную безопасность политического кризиса в Сирии, а также тем, что на системном уровне деструктивными силами предпринимаются попытки переформатировать трудовую миграцию в странах ЕАЭС в экстремистские движения.

В настоящее время отмечается расширение арсенала, методов и форм осуществления международной террористической деятельности. Не секрет, что для осуществления пропаганды и вербовки, а также для обеспечения стабильного финансирования своих структур, международные террористические организации эффективно используют современные технологии.

В этой связи, повестка форума включает вопрос создания единой системы мониторинга информационного пространства ЕАЭС, которая должна быть направлена на выявление неблагоприятных информационных тенденций, в том числе в интернет пространстве.

Важную роль в сохранении устойчивого светского развития и обеспечении безопасности на евразийском пространстве будет играть единая евразийская идеология, которая, опираясь на религиозную толерантность, национальные традиции, культуру и народные ценности, может эффективно конкурировать с чуждыми радикальными идеологиями. Учитывая необходимость формирования идеологической составляющей ЕАЭС, этот вопрос также включен в повестку Второго Бишкекского Антитеррористического Форума.

Однако, ключевым элементом региональной безопасности по-прежнему остается процесс выстраивания общего оборонного пространства стран ЕАЭС, где важная роль отводится России и ОДКБ, которую уже сегодня называют защитным "зонтиком" ЕАЭС.

Стоит отметить, что развитие военно-технического сотрудничества на уровне межгосударственных объединений даст мощный эффект не только в сфере обеспечения безопасности, но и в развитии экономических связей. Взаимодействие по линии оборонной и военной промышленности создаст условия для экономической кооперации предприятий ВПК стран Евразийского экономического союза, что в свою очередь положительно скажется на росте экономик стран союза.

Для достижения обозначенных целей необходим глобальный механизм координации и сотрудничества между странами, который будет определять общую позицию стран ЕАЭС в вопросах борьбы с терроризмом, как на региональном уровне, так и в современной системе международных отношений.

Учитывая все это, участники Бишкекского форума обозначат основные пункты Евразийской антитеррористической повестки, которая в дальнейшем ляжет в основу антитеррористической стратегии ЕАЭС.

Разработка данного документа продиктована реальной необходимостью, т.к. обеспечение устойчивого экономического роста невозможно без высокого уровня антитеррористической безопасности, но одновременно с этим обеспечить снижение террористической угрозы может лишь устойчивое экономическое развитие.

Между тем, сегодня многие эксперты отмечают, что ранее достигнутые договоренности о совместных мерах по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, уже не вполне соответствуют новым условиям и требуют корректировки.

Совместная работа стран-участниц ЕАЭС в рамках форума придаст новый импульс диалогу по противодействию угрозе цивилизации – терроризму, в том числе с позиции экономических аспектов борьбы с ним.

Форум пройдет 19 июня 2017 года, в конференц-зале "Congress" отеля "Европа", по адресу: г.Бишкек, ул. Ибраимова – 70.

Начало мероприятия в 10.00.

Организаторы мероприятия: Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов КР "Пикир", Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа", Фонд "Евразийцы – новая волна" при поддержке аппарата Президента КР.

URL: https://www.vb.kg/371559
Теги:
форум, терроризм, ЕАЭС, Евразийский экономический союз, экстримизм
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