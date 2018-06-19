В Кыргызстан проникают эмиссары-террористы

В КР идет активная вербовка наших граждан в ряды различных запрещенных организаций. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

По его словам, многие кыргызстанцы добровольно вступают в ряды запрещенных организаций.

- Формируются отдельные "спящие ячейки", ведущие свою деструктивную деятельность. Особенно это касается южных регионов Кыргызстана. Более того, увеличивающееся присутствие боевиков ИГИЛ в Афганистане создает возможность совершения "атак вдохновения" на территории государств ЦА. Кыргызстан является объектом интереса международных террористических организаций, так как это не только территория транзита живой силы, но и место создания новых очагов напряженности. Способствует этому нарастающая исламизация и политизация общества, - отметил Сагынбаев.

Напомним, заявления экспертов сделаны на II Бишкекском антитеррористическом форуме стран-участниц ЕАЭС "Антитеррористическая стратегия ЕАЭС: консолидация совместных усилий в условиях трансграничности террористических угроз". Организаторы мероприятия - Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов КР "Пикир", Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа", Фонд "Евразийцы – новая волна" при поддержке аппарата Президента КР.