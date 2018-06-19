С начала года в Кыргызстане предотвращено 4 теракта

С начала года в КР задержано 11 боевиков-террористов, которые отправлены в республику с "заданием", а также предотвращено 4 террористических акта. Об этом сообщил зампредседателя ГКНБ, директор Антитеррористического центра Асылбек Кожобеков.

Он отметил, что происходящие в данное время события в Афганистане связаны с попыткой переформатирования пространства.

- Их цель – создание новых очагов напряженности у южных границ СНГ, реализация планов по проникновению бандформирований и заброски диверсионно-боевых групп, для дестабилизации ситуации. Их основными представителями становятся боевики ИГ и "Джаамат таухид ва Джихад". Это опасная тенденция, ведь террористы постоянно совершенствуют методологию подрывной деятельности и вносят существенные коррективы в собственные планы", - добавил он.

Напомним, заявления экспертов сделаны на II Бишкекском антитеррористическом форуме стран-участниц ЕАЭС "Антитеррористическая стратегия ЕАЭС: консолидация совместных усилий в условиях трансграничности террористических угроз". Организаторы мероприятия - Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов КР "Пикир", Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа", Фонд "Евразийцы – новая волна" при поддержке аппарата Президента КР.