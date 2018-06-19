Граждан КР и РТ посредством sms призывают пополнить ряды террористов

Ежедневно гражданам Кыргызстана и Таджикистана приходит более 90 тысяч смс с призывами пополнить ряды террористических организаций. К группам риска относится молодежь от 20 до 30 лет. Информацией поделилась профессор КРСУ Лариса Хоперская.

По ее словам, работа с нашими согражданами направлена не на создание новой идеологической группировки, а на изменение политического строя государства изнутри. И эта тенденция нарастает.

В свою очередь отечественный религиовед Кадыр Маликов подчеркнул, что в последние годы религиозная идеология в Кыргызстане принадлежит странам Персидского залива. В итоге мусульмане становятся "заложниками" чьих-то сунитских противоречий.

- Это связано с активным продвижением этих течений в интернете. Мы сидим на пороховой бочке, и отделять государство от веры нужно, но разумно. Без помощи последнего есть риск усиления фундаментализма. Ведь многие верующие задаются вопросом о противоречии светскости и ислама. И на него многие имамы не могут ответить однозначно. Так как большинство духовных деятелей больше направлены на ритуальную, а не идеологическую основу веры. Хотя именно они должны говорить, что светскость и религия дополняют друг друга. Но образование и работы духовенства в этом направлении явно не хватает, как и тесного сотрудничества между мусульманами стран СНГ. Если этим не заняться вплотную и всерьез, на эти вопросы нашей молодежи и верующим будут отвечать представители радикальных и террористических течений. И угрозы будут лишь нарастать, - предупредил эксперт.

Основной центр подготовки террористов в Кыргызстане, говорит Маликов, это тюрьмы. И там идет серьезное сращивание радикалов с криминалитетом.

- Но государство и традиционный ислам к борьбе не готовы. Поэтому сейчас просто необходимо гармонизировать религию и светские ценности. Однако советский подход может привести к войне и краху страны. Полностью отделять веру и государство нельзя. Необходимо искать компромиссы. А также не стремиться к увеличению запрещенных в КР течений, которые включены в список других стран, как например, Тааблиги Джамаат. Во-первых, тюрьмы у нас не резиновые, во-вторых, одними запретами проблему не решить. Это лишь увеличивает протестный потенциал. Это тяжелая работа, но государство и ДУМК решить ее просто необходимо"- отметил религиовед.

Заявления экспертов сделаны на II Бишкекском антитеррористическом форуме стран-участниц ЕАЭС "Антитеррористическая стратегия ЕАЭС: консолидация совместных усилий в условиях трансграничности террористических угроз". Организаторы мероприятия - Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов КР "Пикир", Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа", Фонд "Евразийцы – новая волна" при поддержке аппарата Президента КР.