Вербовкой молодежи в ряды боевиков занимаются опытные психологи

Вербовкой молодежи и граждан в ряды боевиков занимаются опытные психологи. Об этом заявил замминистра внутренних дел КР Курсан Асанов.

По его словам, под прицел попадают граждане, которые так или иначе разделяют религиозные взгляды, или поддерживают определенные политические группы.

"В итоге специалистам, обладающим профессиональным умением манипулировать людьми, внушить последним идею необходимости перехода на сторону террористов достаточно легко. Особенно это касается молодежи. И в последние годы ситуации принимает угрожающие масштабы, - отметил Курсанов.

По мнению представителя ВД КР, для борьбы с этим злом необходима консолидация всех сил в рамках ОДКБ И ШОС.

- Примечательно, что перемещение боевиков с Ближнего Востока в Афганистан усилило угрозы для Центральной Азии и Кыргызстана в частности. К тому же, военно-политическая ситуация в ИРА и Пакистане способствует проникновению на территорию государств СНГ отдельных эмиссаров. Другие факторы, играющие на руку террористическим организациям и вербовщикам - незащищенные участки границы и труднодоступные горные тропы, "внутреннее подполье", имеющее намерение организации каналов поставки человеческих ресурсов и активизации различных течений внутри государства. А вот это как раз и представляет ту самую угрозу для стабильности страны и региона в целом- подчеркнул Асанов.

Напомним, накануне в столице прошел II Бишкекский антитеррористический форум стран-участниц ЕАЭС "Антитеррористическая стратегия ЕАЭС: консолидация совместных усилий в условиях трансграничности террористических угроз". Организаторы мероприятия - Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов КР "Пикир", Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа", Фонд "Евразийцы – новая волна" при поддержке аппарата Президента КР.