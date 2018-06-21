Духовенство может помочь в борьбе с терроризмом

Чтобы религия не использовалась для разрушительных целей, необходима работа с имамами, учеными-теологами. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Сергей Железняк.

"Говорить, что церковь отделена от государства и ничего не предпринимать - очень опасно. Да, это основа светскости государства, но стоит помнить, что именно религия - самая массовая и влиятельная организация в любой стране. Не учитывать этот фактор, влияние церквей и мечетей и происходящее в них неразумно и рискованно. Это касается не только Кыргызстана, но и России. К тому же, представители духовенства, выступающие за традиционные ценности, могут помочь в борьбе с терроризмом. Но основным аспектом борьбы должно стать улучшение соцстабильности в государстве. Так как без этого фактора говорить о безопасности и противодействии запрещенным организациям бессмысленно", - заметил Железняк, выступая на II Бишкекском антитеррористическом форуме стран - участниц ЕАЭС "Антитеррористическая стратегия ЕАЭС: консолидация совместных усилий в условиях трансграничности террористических угроз".

Организаторы мероприятия, прошедшего накануне, Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов КР "Пикир", Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа", Фонд "Евразийцы – новая волна" при поддержке аппарата Президента КР.