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Духовенство может помочь в борьбе с терроризмом

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- Виктория Григоренко
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Чтобы религия не использовалась для разрушительных целей, необходима работа с имамами, учеными-теологами. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Сергей Железняк.

"Говорить, что церковь отделена от государства и ничего не предпринимать - очень опасно. Да, это основа светскости государства, но стоит помнить, что именно религия - самая массовая и влиятельная организация в любой стране. Не учитывать этот фактор, влияние церквей и мечетей и происходящее в них неразумно и рискованно. Это касается не только Кыргызстана, но и России. К тому же, представители духовенства, выступающие за традиционные ценности, могут помочь в борьбе с терроризмом. Но основным аспектом борьбы должно стать улучшение соцстабильности в государстве. Так как без этого фактора говорить о безопасности и противодействии запрещенным организациям бессмысленно", - заметил Железняк, выступая на II Бишкекском антитеррористическом форуме стран - участниц ЕАЭС "Антитеррористическая стратегия ЕАЭС: консолидация совместных усилий в условиях трансграничности террористических угроз".

Организаторы мероприятия, прошедшего накануне, Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов КР "Пикир", Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа", Фонд "Евразийцы – новая волна" при поддержке аппарата Президента КР.

URL: https://www.vb.kg/371588
Теги:
религия, Россия, терроризм, Кыргызстан
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Сюжет: Бишкекский антитеррористический форум (7 материалов)
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Комментарии
Теолог
21.06.2018, 09:22

Может быть в России  духовенство и помогает в борьбе с терроризмом, но в Киргизии всё наоборот.

Муллы и имамы многих мечетей сами экстремистски настроены.

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Жалоба модератору
Жаку Токонов
21.06.2018, 10:27
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Комментариев: 5

Азыр имамдар молдолор мечиттерде динди мактап, башкасын жамандай беришип жаштар арасында сокур фанатизмди кучотуп жатышат. Биздин пакистан, араб кейпин кийип журушкон молдолордун, жаштар арасында агитация кылганды токтотуш керек. Болбосо динди эле мактай беришип, жаштарды арабчыл, пакистанчыл муноозго тарбиялап жатышат. Кудайды укмак бар, кормок жок. Мечиттердеги арабча кыйкырган ундорду микрофону жок эле, мечиттин ичинен кыйкырышпайбы.

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Жалоба модератору
Таку Сагын
21.06.2018, 10:42
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Комментариев: 4

Нужно развивать и прапагандировать светкую этику среди населения. Иначе наши имамы - муллы с пакистанским и арабским мышлениями настраивает наши молодежи против светскости населения. В мечетях имамы прикрываясь нравственности агитируют и насаждают в сознание молодежи исключительно те правилы, запреты и органичения которые придерживаются арабы. За исламом стоит только арабские интересы. Арабские силы и их посредники - а это наши имамы и ДУМК пытаются исламизировать нашу страну, чтобы наш народ жил по правилам арабских стран.

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Жалоба модератору
Алтынбек Ынтымаков
21.06.2018, 10:54
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Комментариев: 11

Биздин имамдар тиги дуйного барып, Кудай менен чогу жашап келгендей уверенно суйлошот да, кишинин жинин келтиришип. Баардыгына имамдар кунолуу. Шарыятты мактай беришип, элдин психологиясын исламчыл, пакистанчыл, арабчыл кылып бутурушту. Пакистан кийимине оронуп журушкон молдолорго агитация кылдырбаш керек. Арабтардын кооз жомокторун айта берип, жаштардын башын айланта беришсе, эртен кыргызстанда билимдуу жаштар чыгарына ишенуу кыйын. Имамдардын башы да оорубайт. Аларга эптеп эле тегерегинде арабчыл жаштардын саны осуп турса эле болду.

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Жалоба модератору
Сагын Жолдошев
21.06.2018, 11:19
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Комментариев: 10

Наши имамы всегда использовали и дальше будет использовать молодежь Кыргызстана в качесте оружия. Чтобы не допустить радикализма, нужно бороться с исламским фанатизмом. Именно имамы во всех мечетях разжигают религиозный фанатизм в сознании молодежи. Это очень опасно современного Кыргыстана. Молодежь всегда использовали для оружия, защитного щита и в религиях и политиках. С нашими имами тоже самое. В дальнейшем наши имамы могуть использовать наши молодежи для удовлетворения своих личных и арабских интересов.

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Жалоба модератору
Ислам
21.06.2018, 11:48

Наши что то слишком ушли в религию, ноль образования светского, вот и набежала волна псевдомусульман, сезонные их еще называют. 

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Правосудие
21.06.2018, 11:58

Не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. 

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Жалоба модератору
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