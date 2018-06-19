Сергей Железняк: Миграцию необходимо выводить из тени

Проблемы трудовой миграции заключаются в том, что большая часть граждан работает нелегально. К тому же, зачастую теневая миграция часто взаимодействует с криминалом. И последний порой и является связующим звеном с террористами.

Об этом на II Бишкекском антитеррористическом форуме стран-участниц ЕАЭС "Антитеррористическая стратегия ЕАЭС: консолидация совместных усилий в условиях трансграничности террористических угроз" заявил депутат Госдумы РФ Сергей Железняк.

- Необходимо вывести миграцию из тени, а правоохранительным и органам образования и духовенства вести непрерывную работу. Особенно по части духовных знаний. Так как именно незнание верующими законов традиционного ислама провоцирует их уход в подобные запрещенные организации. При этом, последние лишь прикрывают свои экономические интересы верой и исламом. И это на фоне социальной уязвимости и провоцирует глобальные проблемы. Это касается и Кыргызстана, граждане которого не только являются трудящимися в России, но и вступают в террористические организации, - подчеркнул Сергей Владимирович.

Он также подчеркнул, что задача терроризма - перевести свои экономические задачи в межрелигиозный конфликт и создать управляемый хаос.

- Это опасно в первую очередь для наших многоконфессиональных государств. Это также характерно для ЕС и ЦА. Террористические организации конвертируют социальный протест и догмы традиционного ислама в свою пользу. Причем, это хорошо организованная система. В распоряжении террористов работают как аналитики, стратеги, так и IT-специалисты. Следовательно, для эффективной борьбы с ними нужны новые форматы, в том числе межстрановые. Иначе,нам это зло не преодолеть, - говорит Железняк.

Напомним, участники сегодняшнего мероприятия продолжат обсуждение актуальных тем, начало которым было положено в рамках первого Бишкекского Антитерристического Форума, прошедшего в июне прошлого года.

В повестку дня форума, в котором примут участие парламентарии Кыргызстана и России, руководство секретариата Совета Безопасности, силовых структур и члены правительства КР, а также представители экспертного сообщества стран ЕАЭС и Центральной Азии, внесены ключевые вопросы обеспечения безопасности на Евразийском пространстве.

В частности, речь пойдет о выработке совместных механизмов и инструментов противодействия современным вызовам и угрозам, среди которых ключевыми являются радикальный экстремизм и международный терроризм. Тенденция последних лет такова, что их проявления постоянно растут, что продиктовано обострением ситуации в Афганистане, влиянием на региональную безопасность политического кризиса в Сирии, а также тем, что на системном уровне деструктивными силами предпринимаются попытки переформатировать трудовую миграцию в странах ЕАЭС в экстремистские движения.

Организаторы мероприятия: Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов КР "Пикир", Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа", Фонд "Евразийцы – новая волна" при поддержке аппарата Президента КР.