Сборная Хорватии неожиданно разгромила аргентинцев

21 июня в ходе ЧМ по футболу состоялся матч между сборными Аргентины и Хорватии. Результаты игры оказались весьма неожиданными, пишут российские СМИ.
Хорватия одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.
Голы забили на 53-ей минуте - Анте Ребич, на 80-ой - Лука Модрич и на 90-ой - Иван Ракитич.
Тем самым хорватская сборная набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф ЧМ. Во второй раз за историю Чемпионата. Впервые хорваты прошли групповой этап на турнире в 1998 году.
Сборная Аргентины же впервые с 2002 года проиграла матч на групповом этапе ЧМ, пишет ТАСС.
Ранее, отметим, выход в 1/8 финала себе обеспечили сборные России, Уругвая и Франции.