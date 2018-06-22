Сборная Хорватии неожиданно разгромила аргентинцев

21 июня в ходе ЧМ по футболу состоялся матч между сборными Аргентины и Хорватии. Результаты игры оказались весьма неожиданными, пишут российские СМИ.

Хорватия одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.

Голы забили на 53-ей минуте - Анте Ребич, на 80-ой - Лука Модрич и на 90-ой - Иван Ракитич.

Тем самым хорватская сборная набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф ЧМ. Во второй раз за историю Чемпионата. Впервые хорваты прошли групповой этап на турнире в 1998 году.

Сборная Аргентины же впервые с 2002 года проиграла матч на групповом этапе ЧМ, пишет ТАСС.

Ранее, отметим, выход в 1/8 финала себе обеспечили сборные России, Уругвая и Франции.