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Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой

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- Оксана Гут
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Пропавшая накануне 5-летняя девочка найдена мертвой. Информацию подтвердили в МЧС КР.

Ребенок утонул в реке Кара-Алма. Ее тело нашли в 500 метрах от зоны отдыха "Жолдош-Ата".

Ранее "Вечерка" писала, что в центре отдыха села Кара-Алма Сузакского района Джалал-Абадской области проходят поиски девочки пяти лет.

Во время отдыха ее потерял родной отец. Но спасателям он сообщил об этом лишь поздно вечером. Можно с уверенностью предположить, что никакого наказание за оставление малолетнего ребенка в опасности родитель не понесет. Где была в это время мать девочки, не сообщается.

URL: https://www.vb.kg/372253
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, несчастный случай, погибшие, МЧС
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Сюжет: Пропал ребенок! (2 материалов)
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