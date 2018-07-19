Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой

Пропавшая накануне 5-летняя девочка найдена мертвой. Информацию подтвердили в МЧС КР.

Ребенок утонул в реке Кара-Алма. Ее тело нашли в 500 метрах от зоны отдыха "Жолдош-Ата".

Ранее "Вечерка" писала, что в центре отдыха села Кара-Алма Сузакского района Джалал-Абадской области проходят поиски девочки пяти лет.

Во время отдыха ее потерял родной отец. Но спасателям он сообщил об этом лишь поздно вечером. Можно с уверенностью предположить, что никакого наказание за оставление малолетнего ребенка в опасности родитель не понесет. Где была в это время мать девочки, не сообщается.