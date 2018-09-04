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"Я каталась по полу, а он ехал на большой скорости..."

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- ВБ
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Это случилось 27 августа. Утром в 7:00 я села на маршрутку №143. Номер маршрутки S 1669 AN. Не успела зайти, водитель тронулся. Я упала, каталась по полу. Он даже не реагировал, что я упала, дальше продолжал ехать на большой скорости.

Когда я ему сделала замечание, он сказал чтобы я вышла из маршрутки и ездила на такси. Еще обозвал дурой. Пассажиры, которые сидели, тоже сделали замечание, все-равно он никого не слушал и ехал на большой скорости и вез нас, как картошку.

И при этом он постоянно разговаривал с другими водителями по телефону, обсуждали, где стоят патрули ГАИ.

Народную новость прислала Айна.

URL: https://www.vb.kg/373113
Теги:
мэрия, нарушения, Бишкек, общественный транспорт, ГУОБДД
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