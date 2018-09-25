На Хайнань Лунара Мамытова летала в отпуск и за свой счет

Вчера, 24 сентября депутат Жогорку Кенеша КР Аида Касымалиева на заседании комитета ЖК по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению обвинила руководство Министерства труда и социального развития, а именно заместителя министра Лунары Мамытову в использовании дипломатического паспорта в личных целях. В связи с этим, ведомство дает пояснение относительно заграничных поездок заместителя министра Лунары Мамытовой.

Мамытова Лунара Улукбековна на должность – заместителя министра труда и социального развития КР, была назначена 15 ноября 2016 года. За время деятельности в системе она всего три раза была в заграничных поездках.

Так, в 2017 году с 18 по 29 сентября совершила поездку в г.Турин (Италия), где приняла участие в Седьмой сессии Академии МОТ по социальной защите.

С 30 апреля по 11 мая 2018 года в Соединенных Штатах Америки приняла участие в основном курсе "По Сетям социальной защиты".

Следует отметить, что на вышеуказанные мероприятия в Министерство официально поступало приглашение на имя заместителя министра Лунары Мамытовой, и все расходы были оплачены приглашающей стороной.

Данные курсы проводились на английском языке.

Информация о том, что замминистра летала на остров Хайнань по дипломатическому паспорту, как говорит депутат ЖК КР Аида Касымалиева, не соответствует действительности. Для этой поездки Лунара Мамытова не использовала дипломатический паспорт. Более того, данная поездка была совершена во время трудового отпуска и за свой личный счет.

В Министерстве добавили, что о своих заграничных командировках Мамытова заранее ставила в известность руководство и все процедуры подготовки к заграничным поездкам были соблюдены.

Напомним, скандал и обвинения чиновников начались после истории с Зууракан Каденовой, из-за которой на два часа была задержана отправка рейса Сеул-Бишкек, а ее саму лишили должности заместителя министра Соцразвития.

Также сейчас стоит вопрос об отзыве посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султанова.