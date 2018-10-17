Нового министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова представили коллективу

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу центрального аппарата Министерства иностранных Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова, назначенного министром иностранных дел Кыргызской Республики.

Глава Правительства отметил опыт практической работы нового главы внешнеполитического ведомства.

Также он акцентировал внимание на ответственности каждого сотрудника министерства в формировании положительного имиджа страны и защите ее интересов.

Премьер-министр пожелал новому министру успехов в работе, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.