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Генерал-майор ГКНБ: Икрамжана Илмиянова нельзя осуждать как Текебаева

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- Бакыт Стамов
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Вина экс-советника президента Икрамжана Илмиянова может подтвердиться только при наличии достаточной доказательной базы в суде. Даже несмотря на то, что он сомнительная личность, правосудие не должно повторять ситуацию, как с Омурбеком Текебаевым. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-заместитель главы ГКНБ, генерал-майор Марат Иманкулов.

По его словам, существует прямое доказательство – поимка с поличным. Кроме этого, есть косвенные доказательства, которые в совокупности вполне могут доказать вину человека.

- Конечно, Икрамжан Илмиянов сомнительная личность, но это не значит, что с ним нужно поступать, как с Текебаевым, в отношении которого был обыкновенный политический заказ. Все должно быть в рамках закона. С тем же Текебаевым я не знаком, но в отношении него было вопиющее нарушение закона. Его осудили только на основании слов другого человека. Мол, они встречались где-то. Мало ли с кем политик встречался, но это не является доказательством его вины. Но даже в этом случае защита предоставила доказательство, что в это время Текебаев находился в другом месте. Более того, обвинение со слов Маевского указало на совершенно другое место "встречи" - кабинет Атамбаева, а не Текебаева. Но суд не исследовал этот вопрос. А может, они (Маевский - ред.) дали взятку самому Атамбаеву? То есть не было ни одного доказательства вины Текебаева. Время придет, и многие ответят за это беззаконие.

Экс-заместитель главы ГКНБ привел примеры из своей практики, каким образом следователи собирали доказательства вины "взяточников".

- Я сам много раз брал сотрудников правоохранительных органов и высокопоставленных чиновников с поличным - это классическая схема. И всегда мы старались вначале получить заявление и потом подтверждающие данные о том, что действительно тот человек вымогает взятку. Потому что это может быть обыкновенная провокация. Человек, возможно, хочет просто оговорить и подставить другого. И мы все это проверяли. При этом использовали аудио- и видеоматериалы. Если надо, то и устанавливали слежку. И если получали подтверждающие данные, в том числе и получение помеченных денег, то тогда и шло задержание. Раньше на суде без этих прямых доказательств дело не принимали. Поэтому в случае с Илмияновым следствие действительно должно доказать его вину. Повторяю, при отсутствии прямого доказательства есть косвенные, которые в совокупности вполне могут доказать вину подозреваемого. Это могут быть документы, видеокадры, фотографии, свидетели, аудиозаписи и так далее.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал меру пресечения экс-советнику бывшего президента КР Икрамжану Илмиянову в виде ареста в СИЗО ГКНБ. По данным СМИ, он обвиняется в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в бытность его заместителем руководителя аппарата президента.


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URL: https://www.vb.kg/374374
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, суд, взятка, Икрамжан Илмиянов, уголовное дело, Марат Иманкулов, Леонид Маевский
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Сюжет: Дело против Илмиянова (4 материалов)
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Комментарии
Читатель Вечерки
19.10.2018, 12:42
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 5
Комментариев: 31

В  Жогорку Кенеше часть депутатов - откровенные преступники, скрывающиеся от правосудия. И, конечно, они пишут законы таким образом, чтобы сажать их было очень и очень трудно.

Вот и в данном случае - требуется заявление, поимка с поличным - целая спецоперация. 

Между тем есть простая схема, действующая, например, в США. Каждый гражданин, при наличии вопросов со стороны государства, должен доказать, что его имущество добыто законным способом !

Да попросту взять наших депутатов, чиновников и сравнить их зарплату со стоимостью имущества. 

Если есть расхождения - сажать, хотя бы за неуплату налогов ! Все имущество, происхождение которого нельзя подтвердить - изымать в доход государства.

Если просто посмотреть как шикарно живут некоторые депутаты, чиновники, то сразу станет понятно, что живут совсем не на зарплату ! Понятно дело, что имущество они наживают нечестным путем. И их можно спокойно, пачками сажать !

Но теперь представьте, что я подготовлю такой законопроект и попрошу депутатов рассмотреть его !

Что будет ? Да эти депутаты и их назначенцы-чиновники - на дыбы встанут ! Наши нынешние депутаты такой закон в жизни не примут !

А ведь как это очень просто - выявить и посадить коррупционеров. Вот ездит какой-нибудь чиновник с зарплатой в 30 тыс. сом в месяц на джипе стоимостью в миллионы сомов. Понятно же - наворовал ! Почему его нельзя "обезжирить" в пользу бюджета и посадить ? Законы не позволяют. Потому что эти законы пишутся ворами, казнокрадами, коррупционерами, сидящими в Жогорку Кенеше !

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Читатель Вечерки
19.10.2018, 13:01
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 5
Комментариев: 31

Господа слуги народа - депутаты Жогорку Кенеша ! Сделайте хотя бы один полезный и правильный поступок - примите закон, который позволит изымать в бюджет имущество граждан КР, которые не смогут доказать, откуда они эти деньги добыли. Это ж очень легко ! За неделю можно подготовить законопроект, провести слушания, через пару месяц - принять закон и потом пачками сажать коррупционеров и пополнить бюджет КР на несколько миллиардов сомов ! Это же проще пареной репы ! 

-

Ау ! Ау ! Господа депутаты ! .....

Нет ответа от слуга народа......

Заняты, наверное, более важными делами....

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Токуш
19.10.2018, 13:17

Генерал по делу Текебаева абсолютно прав. Как каварится в точку попал. Браво.

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