Генерал-майор ГКНБ: Икрамжана Илмиянова нельзя осуждать как Текебаева

В Жогорку Кенеше часть депутатов - откровенные преступники, скрывающиеся от правосудия. И, конечно, они пишут законы таким образом, чтобы сажать их было очень и очень трудно.
Вот и в данном случае - требуется заявление, поимка с поличным - целая спецоперация.
Между тем есть простая схема, действующая, например, в США. Каждый гражданин, при наличии вопросов со стороны государства, должен доказать, что его имущество добыто законным способом !
Да попросту взять наших депутатов, чиновников и сравнить их зарплату со стоимостью имущества.
Если есть расхождения - сажать, хотя бы за неуплату налогов ! Все имущество, происхождение которого нельзя подтвердить - изымать в доход государства.
Если просто посмотреть как шикарно живут некоторые депутаты, чиновники, то сразу станет понятно, что живут совсем не на зарплату ! Понятно дело, что имущество они наживают нечестным путем. И их можно спокойно, пачками сажать !
Но теперь представьте, что я подготовлю такой законопроект и попрошу депутатов рассмотреть его !
Что будет ? Да эти депутаты и их назначенцы-чиновники - на дыбы встанут ! Наши нынешние депутаты такой закон в жизни не примут !
А ведь как это очень просто - выявить и посадить коррупционеров. Вот ездит какой-нибудь чиновник с зарплатой в 30 тыс. сом в месяц на джипе стоимостью в миллионы сомов. Понятно же - наворовал ! Почему его нельзя "обезжирить" в пользу бюджета и посадить ? Законы не позволяют. Потому что эти законы пишутся ворами, казнокрадами, коррупционерами, сидящими в Жогорку Кенеше !