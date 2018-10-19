Генерал-майор ГКНБ: Икрамжана Илмиянова нельзя осуждать как Текебаева

Вина экс-советника президента Икрамжана Илмиянова может подтвердиться только при наличии достаточной доказательной базы в суде. Даже несмотря на то, что он сомнительная личность, правосудие не должно повторять ситуацию, как с Омурбеком Текебаевым. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-заместитель главы ГКНБ, генерал-майор Марат Иманкулов.

По его словам, существует прямое доказательство – поимка с поличным. Кроме этого, есть косвенные доказательства, которые в совокупности вполне могут доказать вину человека.

- Конечно, Икрамжан Илмиянов сомнительная личность, но это не значит, что с ним нужно поступать, как с Текебаевым, в отношении которого был обыкновенный политический заказ. Все должно быть в рамках закона. С тем же Текебаевым я не знаком, но в отношении него было вопиющее нарушение закона. Его осудили только на основании слов другого человека. Мол, они встречались где-то. Мало ли с кем политик встречался, но это не является доказательством его вины. Но даже в этом случае защита предоставила доказательство, что в это время Текебаев находился в другом месте. Более того, обвинение со слов Маевского указало на совершенно другое место "встречи" - кабинет Атамбаева, а не Текебаева. Но суд не исследовал этот вопрос. А может, они (Маевский - ред.) дали взятку самому Атамбаеву? То есть не было ни одного доказательства вины Текебаева. Время придет, и многие ответят за это беззаконие.

Экс-заместитель главы ГКНБ привел примеры из своей практики, каким образом следователи собирали доказательства вины "взяточников".

- Я сам много раз брал сотрудников правоохранительных органов и высокопоставленных чиновников с поличным - это классическая схема. И всегда мы старались вначале получить заявление и потом подтверждающие данные о том, что действительно тот человек вымогает взятку. Потому что это может быть обыкновенная провокация. Человек, возможно, хочет просто оговорить и подставить другого. И мы все это проверяли. При этом использовали аудио- и видеоматериалы. Если надо, то и устанавливали слежку. И если получали подтверждающие данные, в том числе и получение помеченных денег, то тогда и шло задержание. Раньше на суде без этих прямых доказательств дело не принимали. Поэтому в случае с Илмияновым следствие действительно должно доказать его вину. Повторяю, при отсутствии прямого доказательства есть косвенные, которые в совокупности вполне могут доказать вину подозреваемого. Это могут быть документы, видеокадры, фотографии, свидетели, аудиозаписи и так далее.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал меру пресечения экс-советнику бывшего президента КР Икрамжану Илмиянову в виде ареста в СИЗО ГКНБ. По данным СМИ, он обвиняется в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в бытность его заместителем руководителя аппарата президента.