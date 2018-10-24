Бакыт Шаршембиев пояснил, почему подал в суд на Рыскелди Момбекова

Заявление Шаршембиева Бакыта Нуржановича

Хочу быть правильно понятым общественностью и депутатами Жогорку Кенеша. Я был вынужден подать в суд на Момбекова Р.Ч. с единственной целью, чтобы защититься от многократных необоснованных нападок и откровенной клеветы в отношении меня как руководителя государственного коллектива, отца семейства и сына своих родителей.

Во-первых, я очень дорожу своей репутацией как руководитель государственного коллектива, определяющего политику цифровизации всех сфер жизни нашей страны.

Идет очень напряденная работа по многим государственным проектам в рамках президентской стратегии "Цифровой Кыргызстан". Это будущее нашей страны и тысячи молодых людей работают в этой сфере.

Во-вторых, я воспитываю четверых детей, и для меня это не пустой звук быть отцом семейства, ответственным мужем и заботливым сыном своих уважаемых родителей. Я защищаю не только свою честь и достоинство, но и борюсь за то, чтобы сохранить и сберечь уважение и любовь близких мне людей.

Ни в какой мере не посягаю на высокий статус депутатов Жогорку Кенеша. В моем опыте общения с депутатским корпусом много положительных и ответственных примеров сотрудничества с представителями различных фракций Жогорку Кенеша. Это наша повседневная работа, конституционная обязанность и это взаимодействие будет углубляться на основе взаимного уважения и доверия.

С уважением,

Шаршембиев Бакыт.

Это письмо предоставлено редакции VB.KG представителями Бакыта Шаршембиева после публикации

В документе можно также ознакомиться с иском, который глава Госкомсвязи подал против парламентария. К слову, Шаршембиев требует с Момбекова 1 млн сомов.