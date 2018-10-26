Нужна остановка на Советской-Донецкой. Жители просят помощи мэра

Здравствуйте, уважаемый мэр Азиз Суракматов!

Хочется поблагодарить Вас за хорошую работу! Вы уже много сделали для людей, город становится очень красивый и уютный, спасибо Вам огромное!!!!

У нас на ул. Советской-Суеркулова сделали зону отдыха, новые светофоры, закатали новый асфальт, спасибо Вам от наших жителей!

У нас к Вам огромная просьба от жителей наших микрорайонов! Нам очень-очень нужна остановка на пересечение улиц Советской и Донецкой рядом с кафе "Гренки". На улице Советской остановка 3 детская, следующая аж по улице Суеркулова рядом с 4 роддомом. Верхняя остановка на улице Абдрахманова "Мебельный", а следующая лишь на улице Суеркулова, 4 роддом. Расстояния очень большие. В советское время там, где сейчас кафе "Гренки", была заасфальтированная площадка, где всегда останавливались и автобусы, и маршрутки.

Когда сделали новую шикарную дорогу, нам обещали остановку, но сделали там стоянку для машин. Обещали сделать сразу за стоянкой остановку, но...опять ничего не сделали. Мы не можем ни уехать, ни приехать, водителей штрафуют... до 4 роддома тоже далеко. От 62 школы до остановок и детям, и взрослым, и тем более пожилым людям идти тяжело.

Нам очень нужна ваша помощь! Очень надеемся, что Вы нам поможете и у нас будет официальная остановка! Вы всегда помогаете, и мы очень надеемся, что Вы не оставите нас!

С уважением к Вам жители 1,8, 9 микрорайонов, школьники и студенты.