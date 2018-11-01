Бектур Сагынов освобожден от должности замглавы "Кыргызалтына"

Бектур Сагынов освобожден от должности заместителя Председателя правления ОАО "Кыргызалтын". Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь госкомпании Толкун Камчыбекова.

По ее словам, полномочия Бектура Сагынова были прекращены 11 октября 2018 года.

- Он был заместителем Председателя Правления ОАО "Кыргызалтын" по экономике, финансам и инвестициям. Кто займет его должность, пока неизвестно. Об этом сообщим позже, - уточнила она.

Отметим, Бектур Сагынов являлся также членом совета директоров Centerra Gold Inc.

В прошлом году депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев заявил, что на предприятии "Кыргызалтын" Бектур Сагынов занимает две должности. По его словам, он одновременно является заместителем директора и еще занимал бухгалтерскую должность.