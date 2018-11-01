Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Бектур Сагынов освобожден от должности замглавы "Кыргызалтына"

258  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бектур Сагынов освобожден от должности заместителя Председателя правления ОАО "Кыргызалтын". Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь госкомпании Толкун Камчыбекова.

По ее словам, полномочия Бектура Сагынова были прекращены 11 октября 2018 года.

- Он был заместителем Председателя Правления ОАО "Кыргызалтын" по экономике, финансам и инвестициям. Кто займет его должность, пока неизвестно. Об этом сообщим позже, - уточнила она.

Отметим, Бектур Сагынов являлся также членом совета директоров Centerra Gold Inc.

В прошлом году депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев заявил, что на предприятии "Кыргызалтын" Бектур Сагынов занимает две должности. По его словам, он одновременно является заместителем директора и еще занимал бухгалтерскую должность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374696
Теги:
золото, Кыргызстан, Кожобек Рыспаев, Кыргызалтын
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Назначения и отставки (673 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  