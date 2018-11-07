Назначены новые заместители главы Минсоцразвития

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Солтонбекова Ализа Карыпбековна, Токтосартов Камалдин Акунович, Алыбаева Жаныл Ишенбековна назначены заместителями министра труда и социального развития КР. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.

Напомним, ранее министром труда и социального развития был назначен экс-кандидат в президенты Улукбек Кочкоров.

Предыдущие глава Минсоцразвития и ее заместители оказались в центре скандалов, в связи с чем и были вынуждены оставить свои должности.