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Назначены новые заместители главы Минсоцразвития

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- Бакыт Стамов
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Солтонбекова Ализа Карыпбековна, Токтосартов Камалдин Акунович, Алыбаева Жаныл Ишенбековна назначены заместителями министра труда и социального развития КР. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.

Напомним, ранее министром труда и социального развития был назначен экс-кандидат в президенты Улукбек Кочкоров.

Предыдущие глава Минсоцразвития и ее заместители оказались в центре скандалов, в связи с чем и были вынуждены оставить свои должности.


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URL: https://www.vb.kg/374788
Теги:
Министерство социального развития, Мухамметкалый Абулгазиев, Улукбек Кочкоров, назначение, правительство
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Сюжет: Назначения и отставки (676 материалов)
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