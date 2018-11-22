Мурзабеков назначен исполнительным директором Агентства по защите депозитов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Мурзабеков Эркебай Рустамович назначен исполнительным директором Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.

Также соответствующими распоряжениями Президента Кыргызской Республики Касымов Жыргалбек Туратбекович и Джумашев Саматбек Аспекович освобождены от занимаемых должностей исполнительных директоров Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.

Эркебай Мурзабеков проработал на разных должностях во многих отечественных банках, также занимал должность эксперта службы развития территорий инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) КР.