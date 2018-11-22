Погода
$ 69.83 - 69.93
€ 79.57 - 80.16

Мурзабеков назначен исполнительным директором Агентства по защите депозитов

263  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Мурзабеков Эркебай Рустамович назначен исполнительным директором Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.

Также соответствующими распоряжениями Президента Кыргызской Республики Касымов Жыргалбек Туратбекович и Джумашев Саматбек Аспекович освобождены от занимаемых должностей исполнительных директоров Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.

Эркебай Мурзабеков проработал на разных должностях во многих отечественных банках, также занимал должность эксперта службы развития территорий инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375016
Теги:
банковский сектор, кадры, назначение, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Назначения и отставки (681 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  