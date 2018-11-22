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Абылгазиев и президент Centerra Gold Inc Перри обсудили планы по Кумтору

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с президентом и исполнительным директором компании "Centerra Gold Inc." Скоттом Перри, прибывшим в страну по приглашению главы правительства.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности компании "Centerra Gold Inc.", в первую очередь касающиеся рудника Кумтор, с учетом положительных результатов проведенных на месторождении геологоразведочных работ.

Глава Правительства был проинформирован, что по просьбе кыргызской стороны в текущем году компания планирует обеспечить производство на руднике Кумтор не менее 15,5 тонн золота, что превышает прогнозные показатели, а также продолжить активизацию усилий по повышению эффективности работы предприятия и добиться увеличения производства и в следующем, 2019 году. Кроме того, компанией разрабатываются дополнительные предложения по дальнейшим капиталовложениям для потенциального увеличения производственной мощности предприятия.

При этом, компанией"Centerra Gold Inc принято решение о финансировании двухлетней программы геологоразведочных работ. В случае подтверждения ожидаемых результатов реализации данной программы будут созданы условия для продления сроков эксплуатации рудника Кумтор на несколько лет.

Кроме того, Скотт Перри проинформировал Премьер-министра о том, что на протяжении последних лет международные компании, в том числе китайские, выражали заинтересованность в инвестировании или приобретении "Centerra Gold Inc.". Однако, на данный момент каких-либо подобных официальных предложений компания не получала.

"В случае, если какое-либо предложение будет рассматриваться как финансово выгодное, "Centerra Gold Inc." обязательно обратится к крупнейшему акционеру - правительству Кыргызстана с тем чтобы оценить заинтересованность в сделке. Окончательное решение по какой-либо сделке, касающейся "Centerra Gold Inc.", принимается акционерами компании", - сказал Скотт Перри.

Также были обсуждены дополнительные условия по вступлению в силу Стратегического соглашения, предусматривающие увеличение экологических платежей и формирование фонда социального партнерства по развитию регионов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул важность обеспечения транспаретности всех процессов принятия совместных решений, а также акцентировал внимание на необходимость активизации усилий по улучшению соблюдения экологических норм на золоторудном предприятии, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.


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URL: https://www.vb.kg/375028
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, золото, инвестиции, Канада, Китай, правительство, Кыргызстан, экономика, Мухамметкалый Абулгазиев
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