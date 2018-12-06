Нурлан Акматов - новый председатель правления ОАО "МА "Манас"

Накануне состоялось заседание Совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Манас", по итогам которого Акматов Нурлан Орозбаевич назначен председателем правления ОАО, сообщает ФУГИ.

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Акматов Нурлан Орозбаевич

Окончил в 1993 г. Кыргызский Сельскохозяйственный институт им. К.И.Скрябина, экономический факультет, в 1998 г. Кыргызский Государственный Национальный Университет, юридический факультет.

С 2011 года до сегодняшнего дня работал заместителем генерального директора по развитию бизнеса ОсОО "Газпром нефть Азия".

Ранее без объяснения причин в отставку ушел Эмир Чукуев.