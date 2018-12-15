Жамшитбек Калилов освобожден от должности министра транспорта и дорог КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому принята отставка Калилова Жамшитбека и он освобожден от занимаемой должности министра транспорта и дорог Кыргызской Республики.

На заседании Совбеза, прошедшем на днях, президент поручил премьер-министру временно отстранить от работы министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова из-за задержания на взятке замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева.

По словам главы государства, из-за этой истории страна опозорилась на весь мир.

- Калилов, я бы на вашем месте написал заявление хотя бы на период следствия. 500 тысяч (долларов - ред.) все обсуждают, - обратился к Калилову Жээнбеков.