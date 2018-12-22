Избран новый глава Совета по отбору судей

Председателем Совета по отбору судей КР была избрана Эльмира Барыктабасова. Ее заместителем стал Алтынбек Кубатбеков.Об этом сообщает пресс-служба судебного департамента при Верховном суде КР.

По данным ведомства, вчера данный вопрос был поднят в связи с истечением срока полномочий действующего председателя Совета по отбору судей Тилектеша Бегалиева.

"В соответствии Законом "О Совете по отбору судей КР" его глава и заместитель избираются открытым голосованием сроком на один год. Председатель Совета организует работу Совета, а также представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями и организует обобщение результатов работы Совета и принимает меры, направленные на улучшение организации его деятельности", - сообщает судебный департамент при ВС КР.

Справка:

Барыктабасова Эльмира Бектургановна

Дата рождения: 2 августа 1970

Возраст: 48 лет

Место рождения: с. Тамга, Джети-Огузский район, Иссык-Кульская область

Национальность: кыргызка

Трудовая деятельность: юрист-консультант ОсОО "Группа компаний Милан".

12 июня 2015 года указом президента КР Алмазбека Атамбаева назначена судьей Ленинского районного суда Бишкека.

В декабре 2017 года она заместитель председателя Совета по отбору судей.