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Откуда пришел новый спецпредставитель по приграничным вопросам Ботобаев?

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- Бакыт Стамов
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Каныбек Ботобаев назначен специальным представителем Правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, Каныбек Ботобаев был назначен вместо Курбанбая Искандарова, который ранее был освобожден от этой должности согласно поданному заявлению.

Про нового спецпредставителя по приграничным вопросам известно немногое. На эту должность он пришел с поста заместителя директора ГП "Кыргызгипрозем".

Родился 2 апреля 1962 года. В 1989 году окончил Московский институт инженеров землеустройства. Трудовую деятельность начал в 1979 году в совхозе Сузак Сузакского района Джалал-Абадской области.

С 1999 по 2004 годы Ботобаев работал директором Джалал-Абадского зонального центра по недвижимости и земельным ресурсам.

С 2004 по 2013 гг. работал начальником Южного регионального отдела по делимитации и демаркации государственной границы КР при ГП ГПИ "Кыргызгипрозем".

С 2013 по апрель 2019 гг. являлся заместителем директора на данном госпредприятии.


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URL: https://www.vb.kg/378001
Теги:
граница, кадры, правительство, приграничные конфликты, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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