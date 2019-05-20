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Новый зам ГКПЭН был уволен из "Кыргызкомура" за "недостатки в работе"

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- Елена Цой
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Сегодня, 20 мая, коллективу Комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики представили нового заместителя председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Джаманбаева Мырзу Керималиевича.

Азамат Оморов, заведующий отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики ознакомил коллектив ГКПЭН КР с Распоряжением Премьер-министра КР о назначении на должность заместителя председателя ГКПЭН КР №242 от 16.05.2019г.

Азамат Оморов отметил, что "Мырза Джаманбаев хорошо знает сферу недропользования и у него большой опыт в данной сфере".

Также Эмиль Осмонбетов поздравил нового заместителя и пожелал ему успехов в дальнейшей работе и отметил, что перед Комитетом стоит ряд задач, требующих незамедлительного решения.

В свою очередь Мырза Джаманбаев выразил слова благодарности и о намеренности упорно работать.

Ранее Мырза Джаманбаев занимал должность директора ГП "Центральная лаборатория" при Государственном комитете промышленности энергетики и недропользования КР, сообщает пресс-служба ГКПЭН КР.

До назначения на работу в ГКПЭН Джаманбаев возглавлял госпредприятие "Кыргызкомур". Примечательно, что как сообщали тогда СМИ со ссылкой на ГКПЭН КР, от должности директора он был освобожден из-за недостатков в работе по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 года.

Отставке предшествовало обсуждение ситуации с подготовкой ТЭЦ к отопительному сезону, и народные избранники остались недовольны проведенной работой.


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URL: https://www.vb.kg/378449
Теги:
кадры, назначение, правительство, ГКПЭН, Кыргызкомур
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Сюжет: Назначения и отставки (721 материалов)
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