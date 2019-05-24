Министр сельского хозяйства Мурашев подал в отставку

Его нужно отправить за решетку за то, что этот проходимец нанес миллионные убытки фермерам
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев подал в отставку по собственному желанию. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр уже подал представление об освобождении с занимаемой должности. Президент отставку еще не принял.
Нурбек Мурашев недавно получил "черную калошу" за провал сельскохозяйственной политики. Чиновника не ругал разве что ленивый - критику высказывал и президент Сооронбай Жээнбеков.