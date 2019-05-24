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Министр сельского хозяйства Мурашев подал в отставку

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- ВБ
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Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев подал в отставку по собственному желанию. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр уже подал представление об освобождении с занимаемой должности. Президент отставку еще не принял.

Нурбек Мурашев недавно получил "черную калошу" за провал сельскохозяйственной политики. Чиновника не ругал разве что ленивый - критику высказывал и президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/378525
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, Нурбек Мурашев, правительство, президент, сельское хозяйство
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Сюжет: Назначения и отставки (727 материалов)
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Комментарии
Нурлан
24.05.2019, 11:13

Его нужно отправить за решетку за то,  что этот проходимец нанес миллионные убытки фермерам

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Айжан
24.05.2019, 13:02

И на этом ******** держался весь Кыргызстан?! Пищевая промышленность и мелиорация.. А у нас вообще есть промышленность? Промышленность - это отрасль, котооая что-либо производит и рожает. Чего производило минс ельхоз?! Ничего! Пустое занятие с утра до вечера. Хоть до 23 часов сили, хоть до 24 часов.... Долго сиделть- это не значит быть продуктивным и результативным! У кыргызов считается хорошим тоном долго просиживатиь на работе..Типа, долго сидишь - значит. хорошо работаешь..

А можно ждо 18 часов все закончить, иметь за день 3-4 хороших результтата, чем до 22 часов сидеть, а потом переться в рест оран на Аламатинской в Кок-Жаре на трассах, и там тусоваться до 2 часов ночи, чтобы утром к 11 часов прийти на раоту!..

Поздравляю с увольнением этого экс-министра!

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