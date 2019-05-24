Министр сельского хозяйства Мурашев подал в отставку

И на этом ******** держался весь Кыргызстан?! Пищевая промышленность и мелиорация.. А у нас вообще есть промышленность? Промышленность - это отрасль, котооая что-либо производит и рожает. Чего производило минс ельхоз?! Ничего! Пустое занятие с утра до вечера. Хоть до 23 часов сили, хоть до 24 часов.... Долго сиделть- это не значит быть продуктивным и результативным! У кыргызов считается хорошим тоном долго просиживатиь на работе..Типа, долго сидишь - значит. хорошо работаешь..

А можно ждо 18 часов все закончить, иметь за день 3-4 хороших результтата, чем до 22 часов сидеть, а потом переться в рест оран на Аламатинской в Кок-Жаре на трассах, и там тусоваться до 2 часов ночи, чтобы утром к 11 часов прийти на раоту!..

Поздравляю с увольнением этого экс-министра!