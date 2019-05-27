Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 78.05 - 78.80

Совет ясновидящей Атамбаеву, как избежать ареста

1706  5
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За три дня до планированного и распиаренного приезда лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова в Кыргызстан ясновидящая Света Тойгонбаева предсказала, что он не приедет к назначенной дате.

И как не иронизировали по этому поводу некоторые кыргызстанцы, права все-таки оказалась именно гадалка.

"Омурбек Бабанов в этом году не приедет. Скорее всего ближе к выборам появится в стране. На данный момент он постоянно поддерживает связь с тремя людьми из Кыргызстана, но возвращаться он пока не готов, опасается", - сказала она.

Также ясновидящая в марте этого года предрекла уход премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

- Он где-то 2-3 месяца еще проработает и покинет свой пост. На его пост я вижу трех претендентов: двое пожилых и один молодой, - дала она свой прогноз.

Последняя тема в свете сегодняшних событий самая актуальная в Кыргызстане. Особенно после скандалов в правительстве. По этой причине редакция VB.KG вновь поинтересовалась у Тойгонбаевой на счет прогноза главы правительства. По ее словам, скорее всего Абылгазиев уйдет после мусульманского поста.

- У премьер-министра нет намерений уйти. Но его вынудят. При этом его уход не будет связан с каким-либо очередным скандалом. Покинет должность тихо, перед этим попросившись в отпуск. Народ не увидел благие дела Абылгазиева только потому, что его противники преподнесли все его начинания с негативной стороны. Его недоброжелатели по-прежнему будут использовать родственников Абылгазиева. Есть также вероятность, что через 6-7 месяцев на него возбудят уголовное дело, даже если он уйдет, так как у него есть довольно такие серьезные противники, - отметила она.

Высказалась ясновидящая и на счет действующего президента и его предшественника.

- По сравнению с прошлыми временами состояние президента Жээнбекова стало лучше. Я вижу, что аура его улучшилась. Также в работе намечаются успехи, но все-таки трудностей не избежать. В этом году возможна засуха, и поэтому людям будет труднее. Поэтому я посоветовала бы президенту предпринять заранее соответствующие действия, - сказала она.

Что касается Атамбаева, продолжила собеседница редакции, то его, возможно, ожидает арест.

- Атамбаева возможно ждет арест, но выбор находится в его руках. Он может избежать задержания, если предпримет соответствующие шаги. Я бы посоветовала Атамбаеву перестать противостоять Жээнбекову. Ничего хорошего это ему не принесет. Если он хочет сделать что-то хорошее народу, то он должен оставить президента в покое, - дала она свой совет экс-президенту.

Не могли мы не спросить и насчет уголовного дела по незаконному освобождению Батукаева.

- Будут арестованы всего 5 человек. Возможно задержат Турсунбека Акуна и Зарылбека Рысалиева. В этом случае возможны пикеты их сторонников, - добавила она.

... и кто займет место главы ГКНБ.

- Три человека сейчас претендуют на место председателя ГКНБ. Займет этот пост человек средних лет, известный в народе. Также поменяются два его заместителя, один из которых будет из южных регионов, - продолжила Тойгонбаева.

"Прошлась" ясновидящая и по некоторым политикам, чьи имена сейчас на слуху.

- Райымбек Матраимов возможно скоро займет какой-то важный пост.

У Ахматбека Келдибекова есть намерение вернуться во власть, что вполне возможно, но не сейчас. Пока со стороны власти у него нет поддержки.

Нариман Тюлеев по состоянию здоровья не будет как прежде участвовать в политической жизни. Теперь уже его дети придут в политику. Особенно у его дочери есть способности. Тюлеев будет способствовать именно ее росту.

Во власть начнет больше приходить молодежь. К примеру, депутат Жанарбек Акаев еще проявит себя как политик.

Хотелось бы обратиться к депутатам. Я вижу, что внутри парламента нет единства. Депутаты стали делиться по землячеству и родам. Если они этого не прекратят, то народные волнения могут только усилиться. Все это будет способствовать тому, что мы можем потерять свое государство. Я это вижу, и депутатам об этом стоит задуматься, - обратилась Тойгонбаева к "слугам народа".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378563
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, Мухамметкалый Абулгазиев, Нариман Тюлеев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, Света Тойгонбаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
27.05.2019, 15:14

Короче ничего хорошего не будет. Народ собирайте чемоданы и уезжайте пока не поздно. У этой страны нет будущего

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Аладдин
27.05.2019, 15:25

Матримов и новые высокий пост не уважительно

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Бакыт
27.05.2019, 15:44

Ну я вообще не верю гадалкам и ясновидящим. Но надеюсь, что Ашу содержат и отправят в тюрьму. Ведь народ не мало настрадался из-за него. Также нужно конфисковать его имущество и его соратников уголовников и воров.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ххх
27.05.2019, 15:49

Атамбаев он не нормальный больной пусть в дурдоме отдыхает

0
Цитировать
Жалоба модератору
марат
27.05.2019, 15:53

Атамбаев столько негатива при нем было просто неописуемо. там ему и место.  Теперь пусть не мешает , тогда будет в стране развитие. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  