Фонд "Добрые руки" просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию нескольких подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Воспитанники Дуни и Мурыси

Пристраиваются два котенка. Малышей забрали с улицы добрые люди в конце нынешней весны. Подрастали котята в квартире, где и живут сейчас. Воспитанием котиков занимались собака Дуня, которую также спасли еще в зимние морозы, и кошка Мурыся. Но матерью котята считают все-таки Дуню. Оставить у себя этих симпатичных ребят сердобольные бишкекчане не могут, но надеются, что среди читателей VB.KG найдутся такие же неравнодушные к судьбе бездомных животных люди как они, и заберут пушистиков к себе. Оба котенка – котики. Сейчас им примерно по два с половиной месяца. Перед вами чрезвычайно активные и жизнерадостные существа. К лотку приучены. Проглистованы. Правда, слегка избалованы вкусностями. Если эти кошачьи детишки вам приглянулись, звоните по телефону: 0(556)77-71-65 (Юля).

Пара голубоглазых

Новый дом и ваша любовь как воздух нужны и вот этой парочке голубоглазых красавиц. Девчонкам четыре месяца. Они очень активные. Знают, что такое кошачий лоточек. От блох и глистов обработаны. Обращайтесь, и их привезут прямо к вам домой: 0(555)74-42-32.

Есть девчонки и мальчишки

Если вы заядлый кошколюб, задержитесь, пожалуйста, еще на минуту. Мы хотим представить вашему вниманию очаровательных котят. На фото лишь пара из них. Есть среди малышей и мальчики, и девочки. Всем по два месяца. У котят прекрасный аппетит и игривый характер. К лоточку животные приучены. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Друг и охранник

Взгляните на этого песика! Малыш нуждается в вашей любви и заботе. Парнишке не повезло с первыми хозяевами. Его, к сожалению, выбросили на улицу больным и истощенным. Но сейчас животное уже поправляется, и учится радоваться жизни. Для полного счастья ему не хватает только своего дома и настоящего хозяина. Подумайте, а вдруг это именно вы?! Возьмете этого песика к себе и обретете не только верного друга, но и хорошего охранника. Набирайте: 0(771)10-60-45.

Кому щеночков?

В добрые руки отдают щенков: мальчика и двух девочек. Собачатам по полтора месяца, но они достаточно самостоятельные, и даже учатся у взрослых четвероногих собратьев охранять двор. Когда малыши подрастут, будут животными среднего размера. От блох и глистов щенки обработаны. Номер телефона для потенциальных хозяев: 0(700)06-45-60.

"Звоночек" с пушистым хвостом

Фонд помощи животным "Добрые руки" и "Вечерней Бишкек" ищут ответственных людей, которые смогут стать хорошими хозяевами для молодого кобелька. Животное здоровое, привитое. Вам нужен хороший "звоночек"? Тогда быстрее звоните: 0(709)78-45-37.

И еще один "звонок"

А этот "звоночек" – девочка. Собачке сейчас полтора года. Здорова. Привита. Стерилизована. Обращайтесь и животное доставят по указанному вами адресу. Телефон: 0(709)78-45-37.

Сестрички в ожидании

"Добрые руки" не теряют веры найти хозяев для щенков семи месяцев. На фото одна из собачек. Всего же их три сестрички абсолютно одинакового окраса. Животные здоровые, и уже стерилизованные. Так что о проблеме пристройства нежелательных щенков можете забыть. Сестренки активные и жизнерадостные, умеют охранять. Вам нужно только позвонить, и одну из этих собачек доставят к вам домой. Обращайтесь по номеру: 0(554)54-37-38.

Секьюрити заказывали?

Зоозашитники и им сочувствующие представляют вашему вниманию шестимесячную собачку, которой нужен новый дом. Это отличная охранница. Размером – не крупная. Здоровая. Стерилизованная. Все прививки животному сделаны. Набирайте: 0(709)78-45-37. Вашу новую питомицу доставят к вам на дом.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека". Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".