Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Генпрокуратура признала нарушения Минюста, внесшего изменения в данные СДПК

83  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральная прокуратура рассмотрела заявление главы СДПК, депутата Асель Кодурановой по поводу изменения в базе данных Минюста имени председателя СДПК и адреса партии. В частности, сторонники Атамбаева требовали привлечь к ответственности должностных лиц Министерства Юстиции КР. Об этом на своей странице в соцсетях написала член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева, опубликовав ответ главного надзорного органа.

Согласно документу, Генеральная прокуратура внесла представление в Министерство юстиции устранить нарушение и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц за нарушение срока рассмотрения уведомления.

Значит ли это, что будут изменены данные СДПК в базе данных Минюста пока неизвестно. Тем более не так давно, судья Первомайского райсуда вынесла решение, согласно которому Министерству юстиции временно запрещено проводить какие-либо действия с записями партии СДПК в базе данных ведомства. То есть пока рассматривается в суде иск Сагынбека Абдрахманова о признании съезда СДПК Атамбаева незаконным.

Напомним, история началась, когда партия СДПК и ее отколовшаяся ячейка "СДПК без Атамбаева" провели съезды партии с разницей в пару дней. Первые избрали своим лидером Алмазбека Атамбаева, вторые – Сагынбека Абдрахманова.

18 апреля этого года Министерство Юстиции изменило в базе данных имя председателя СДПК и адрес партии. Если верить новой записи лидером социал-демократов стал Абдрахманов, а офис партии переехал из здания "Форум" на бульвар Эркиндик. Сторонники СДПК Атамбаева посчитали эти действия рейдерским захватом партии и написали жалобу в Генпрокуратуру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379638
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, СДПК, Асель Кодуранова, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Сагынбек Абдрахманов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  