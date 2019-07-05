Генпрокуратура признала нарушения Минюста, внесшего изменения в данные СДПК

Генеральная прокуратура рассмотрела заявление главы СДПК, депутата Асель Кодурановой по поводу изменения в базе данных Минюста имени председателя СДПК и адреса партии. В частности, сторонники Атамбаева требовали привлечь к ответственности должностных лиц Министерства Юстиции КР. Об этом на своей странице в соцсетях написала член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева, опубликовав ответ главного надзорного органа.

Согласно документу, Генеральная прокуратура внесла представление в Министерство юстиции устранить нарушение и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц за нарушение срока рассмотрения уведомления.

Значит ли это, что будут изменены данные СДПК в базе данных Минюста пока неизвестно. Тем более не так давно, судья Первомайского райсуда вынесла решение, согласно которому Министерству юстиции временно запрещено проводить какие-либо действия с записями партии СДПК в базе данных ведомства. То есть пока рассматривается в суде иск Сагынбека Абдрахманова о признании съезда СДПК Атамбаева незаконным.

Напомним, история началась, когда партия СДПК и ее отколовшаяся ячейка "СДПК без Атамбаева" провели съезды партии с разницей в пару дней. Первые избрали своим лидером Алмазбека Атамбаева, вторые – Сагынбека Абдрахманова.

18 апреля этого года Министерство Юстиции изменило в базе данных имя председателя СДПК и адрес партии. Если верить новой записи лидером социал-демократов стал Абдрахманов, а офис партии переехал из здания "Форум" на бульвар Эркиндик. Сторонники СДПК Атамбаева посчитали эти действия рейдерским захватом партии и написали жалобу в Генпрокуратуру.