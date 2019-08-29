Как перевозили доказательства из дома Атамбаева. Версия следствия (видео)

Документы и другие доказательства из дома Алмазбека Атамбаева забрал сын Курсана Асанова, чтобы передать сторонникам бывшего президента. Такой версии придерживаются следователи Военной Прокуратуры.

"Следствием установлено, что 8 августа 2019 года Курсаном Асановым была организована незаконная передача вещественных доказательств, документов и иных предметов, имеющих существенное значение по уголовному делу, вынесенных им из дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш через своего телохранителя Пайзылда уулу Дамирбека, который 8 августа 2019 года в промежуток времени с 21:00 до 21:15 часов возле здания МИД Кыргызской Республики по указанию КурсанаАсанова передал вышеуказанные предметы сыну Курсана Асанова Мухаммед-Али Асанову, для дальнейшей передачи сторонникам Алмазбека Атамбаева", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Напомним, 7 августа в Кой-Таше ГКНБ провел неудачную операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В результате этих действий погиб спецназовец, еще несколько силовиков получили тяжелые травмы, шесть сотрудников ГКНБ оказались заблокированными в доме бывшего президента. На следующий день сотрудники МВД предприняли новую попытку задержать Алмазбека Атамбаева. На этот раз бывший глава государства сдался силовикам после переговоров с заместителем министра внутренних дел Курсаном Асановым. Через несколько дней Асанова уволили из МВД с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции", а позже завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Сейчас Курсан Асанов находится под домашним арестом. Кроме того, арестован за пособничество водитель Курсана Асанова Пайзылда уулу Дамирбек.

Военной прокуратурой Кыргызской Республики продолжается расследование по противоправным действиям бывшего заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики К.Асанова, имевшего место в событиях 7-8 августа 2019 года.