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ГКНБ обязан расследовать, как дипномера оказались на месте убийства Саймати

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- Екатерина Улитина
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Комитет нацбезопасности Кыргызстана должен выяснить каким образом дипломатические номера республики оказались на месте убийства Айеркена Саймаити. Таким мнением с VB.KG поделился экс-начальник отдела ГКНБ Максат Мамытканов.

Речь идет о том, что рядом с кафе, где был убит бизнесмен, подозреваемый в мошенничестве в крупных размерах, был обнаружен автомобиль Range Rover с дипломатическими номерами Кыргызстана. В турецких СМИ написали, что номера являются подложными. МИД Кыргызстана обещал проверить информацию, однако больше комментариев от внешнеполитического ведомства не последовало.

- Необходимо на государственном уровне разбираться, почему дипломатические номера Кыргызской Республики фигурируют в деле об убийстве гражданина КНР в Турции. Это международный скандал. Очень серьезные вопросы могут возникнуть не только у Турции, но и у Китая. Представьте, а если в следующий раз номера дипслужб Кыргызстана появятся на месте теракта? С такими вопросами обязан разбираться госкомитет нацбезопасности и очень серьезно. Нужно привлекать к ответственности всех, кто в этом замешан, не глядя на ранг и государственные заслуги, - уверен Максат Мамытканов.

Он подчеркивает, что правоохранительные органы Турции занимаются расследованием этого дела, но их возможности ограничены. Например, они не могут допросить дипломатов.

- Необходимо начать собственное расследование и содействовать работе турецких органов. Мы в этом тоже заинтересованы. Тем более, что вопрос касается не только внешней политики, но и внутренней. Этого человека убили через несколько месяцев после громкого журналистского расследования, где фигурировало его имя, - говорит Максат Мамытканов.

Связь Айеркена Саймаити с Матраимовыми

Активист Мелис Аспеков, комментируя VB.KG убийство Айеркена Саймаити отмечает, что в деле больше вопросов, чем ответов.

- Многие сейчас выдвигают теорию, что за убийством Саймаити стоят люди Матраимова. Слухи возникли из-за журналистского расследования, где говорилось, что Саймаити перечислил в благотворительный фонд Матраимовых более 2 млн долларов. У наших правоохранительных органов тоже были вопросы к бизнесмену. Кто знает, что он мог рассказать. Теперь нет человека - нет проблем, - говорит Мелис Аспеков.

Кроме того, он отмечает, что много вопросов возникает из-за нахождения Range Rover рядом с местом убийства.

- Правоохранительные органы Турции будут проверять откуда взялась эта машина. Но, ясно, что это очень дорогой автомобиль. Даже с нашими низкими таможенными ставками он стоил бы около 50 тысяч долларов, а в Турции, где растаможка равна стоимости авто, его цена - около 100 тысяч долларов, - говорит Аспеков.

Еще один фигурант дела

Еще одним фигурантом этого дела стал консул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков. В эту историю он попал из-за внедорожника с подложными номерами. Неизвестно как именно это произошло. Однако, теперь подробности его биографии становятся интересной деталью в этом деле. Сопоков является приближенным лицом экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он был личным водителем будущего президента, когда тот возглавлял завод "Кыргызавтомаш".

В 2000-х годах Сопоков ушел работать в силовые органы. В 2010 году был назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы, а в 2012 году - заместителем управляющего делами президента. Перед окончанием президентского срока Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Эркина Сопокова генеральным консулом Кыргызстана в Стамбуле.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков освободил от должности Эркина Сопокова.

Напомним, вечером 10 ноября в Стамбуле неизвестный выстрелили в гражданина КНР уйгурского происхождения Айеркена Саймаити. Мужчина скончался от полученных травм.


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URL: https://www.vb.kg/383156
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Турция, убийство, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, Максат Мамытканов
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Комментарии
Алтынбек
12.11.2019, 15:38

Почему у бизнесмена машина консула? потому что это дает неприкосновенности, с этим номером ему ничего не было страшно. Вопрос в каких они отношениях с Сопоковым? Потому что эти двое люди Атамбаева. 

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