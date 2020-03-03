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Калый Рахимов: 4-летним мальчиком я сбежал из дома и пошел искать отца

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- Светлана Лаптева, Андрей Заверухин
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Профессор, заслуженный энергетик страны Калый Рахимов родился в 1938 году в селе Чельпек Пржевальского района Иссык-Кульской области. Его отца Рахима Акжолова призвали в армию еще до начала Великой Отечественной войны 1 мая 1941 года и больше он его никогда не видел.

Но потребность его найти всегда жила в сердце Рахимова: маленьким мальчиком в возрасте 4 лет он сбежал из дома и пошел его искать в поле (до войны его отец был трактористом) Мальчика едва нашли, но бабушка потом долго пела заунывные песни - тосковала о сыне.

Сын солдата и по сей день ищет своего отца, которого считают пропавшим без вести. В ОБД Мемориал два документа с искаженными именем и фамилией его папы. И оба документа свидетельствуют о том, что боец воевал и пропал без вести во время Ржевской битвы. И хотя и семья, и поисковики-эксперты по Ржевскому району склоняются к тому, что это именно он, официальные ответы на запросы говорят, что "солдата нельзя увековечить и написать его имя на памятнике, так как по бумагам он "пропал без вести", а не погиб". А значит сыну пропавшего без вести некуда поехать поклониться отцу.

Калый Рахимович мечтает найти место захоронения или место последнего боя Рахима Акжолова и привести туда своих внуков.

Поисковики Кыргызстана просят обратить внимание на это министра обороны России Сергея Шойгу, Управление по увековечиванию при Министерстве Обороны России и губернатора Тверской области. В скором времени в Ржевском районе откроется памятник "Ржевский мемориал", где будет памятник и от Кыргызстана (проект уже есть и ведется строительство). Было бы справедливо, чтобы сын солдата побывал на церемонии открытия этого мемориала.

- Под Ржевом шли тяжелые сражения, насмерть стояли 29 и 30-е армии. Люди попадали в окружение, очень много погибло в этом окружении. Из 39 тысяч в живых осталось 5 тысяч. Отец погиб, наверное, в Мончаловском лесу, как и пишется, пропал без вести в районе Мончалово. И он не один вот так без имени и без права на память мается. Там в списки их десятки. Я думаю пора бы признать их погибшими. Что значит пропал? Погиб, конечно. Может взрывом убило, да так и лежит где-то. Нужно отдать им нужные почести наравне с погибшими. - говорит он.

На войне также погиб и второй брат отца Калыя Рахимовича, и в прошлом году поисковики "Наша Победа-Биздин Жениш" нашли место его захоронения, а из сельского поселения, где расположена братская могила - пришло приглашение приехать на могилу.

Был и еще один сводный брат, который так и числится пропавшим без вести, как считают в семье, скорее всего он попал в штрафбат - был очень энергичным.

Калый Рахимович говорит, что выжить в войну помогло то, что старший брат отца был председателем колхоза, у него не было детей и он взял опеку над семьей брата. И оказался человеком мудрым, справедливым, старался помочь всем в колхозе. Люди всегда приходили к нему за помощью.

В войну бабушка пекла в казане лепешки из того что было. Запомнился вкус мерзлой картошки, еще то как дети ставили силки на воробьев и собирали колоски по полям.

Калый Рахимович говорит, что гордится своим отцом: он был одним из первых трактористов в Киргизской ССР, проявил свои технические способности, и ясно, что эта жажда к новому, любопытство к жизни досталось по наследству его детям и внукам.

Гордится тем, что сам приносил пользу стране, многое сделал и старается оставаться в строю. Рад, что внуки солдата Рахима Акжолова закончили 61 школу. Старший закончил МИФИ, второй Кубат Рахимов учился в Минске. Ныне он доктор философии по экономике.

Справка поисковиков: Акжолов Рахим числится пропавшим без вести в районе Мончалово 20.02.1942 года.

В ОБД Мемориал, и сайте Память народа "Акшалов Рахим значится в 623 артполке 183 стрелковой дивизии.


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URL: https://www.vb.kg/385836
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, Кубат Рахимов, поиски
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