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Моя история о войне: Художник Бейшенов вернул отца с фронта домой (видео)

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- Светлана Лаптева, Андрей Заверухин
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Работы народного художника Асаналы Бейшенова (Асакен) хранятся в музеях и коллекциях многих стран. Он родился в апреле 1941 года в колхозе имени Кирова Аламудунского района, а уже в апреле его отца призвали на фронт. С войны он не вернулся, но остались пара фотографий с фронта: с односельчанами и портрет. Были еще треугольнички - письма с фронта без конвертов, которые хранились в сумочке из металлических пластиночек, но что с ними стало потом неизвестно.

Асаналы Бейшенов – настоящий "солдатенок" - ребенок войны, который до школы рос в своем родном селе Челпек. Тонко чувствующая натура мальчика с детства "видела" мир образами. И постоянное чувство голода и невозможность что-то с этим сделать для него вылилось в искреннее восхищение красотой хлебного поля и колосьев. За их огородом сразу начиналось такое пшеничное поле, которое было таким живописным, переливаясь на ветру различными красками. И мальчик любовался им, но знал, что всем строго настрого запрещено к нему подходить. Это было колхозное поле, на котором выращивали пшеницу для фронта. Стратегический объект, на который можно было ступить лишь после того как пройдет комбайн.

И особым праздником для детей считалось, если на повороте останется маленький островок нескошенного, несжатого поля - настоящее богатство. Все свое раннее детство Асаке босым, по сжатой стерне бегал собирать колосья. Они укладывали их в "красивые букеты" и перехватывали стеблями зеленой травы. Букеты были такими красивыми! Будущий художник уже тогда за болью и нищетой голодного детства видел - красоту! И его память четко зафиксировала малейшие подробности и краски быта.

Он специально уточнил, что собранные ими отдельные зерна мальчики и девочки ссыпали в специально сшитые маленькие мешочки. Из них что-то сдавали, а что-то разрешали брать домой.

Через много лет, когда к 40-летию Победы художников попросят написать картины о войне, первой он нарисует именно это свое детское воспоминание - сбор колосьев. Работа, которая побывает на многих выставках и ее выкупит музей Айтиева. Это картина - детские воспоминания целого поколения детей войны, свидетельство торжества их "юного духа", их личной борьбы с фашизмом, и иллюстрация того, какой ценой собирался "Хлеб для фронта!"

Когда закончилась война Асаналы было года четыре, и семья матери забрала ее назад , а мальчик остался жить с бабушкой. Взрослые решили, что мама - еще молодая женщина и должна жить дальше, а для бабушки, потерявшей сына на войне, мальчуган станет утешением. Отчасти так и было, мальчик так напоминал своего отца... Бабушка вынимала письма из своей сумочки, раскладывала их на столе, читала про себя или вслух и потом долго сидела молча глядя на внука. "Она так страдала, мучилась, переживала" - говорит художник, и видно как он морщится от боли, словно сейчас глядит на бабушку и чувствует ее боль.

Картина Асанылы Бейшенова "Письмо с фронта" и есть отражение его детской раны, не пережитой потери.

- Это наше окно в родительском доме, в котором я вырос, откуда на фронт ушел отец. Дом и бабушка, – говорит он, рассказывая о картине.

Смышленого мальчика лет в 6 отдали в школу, а через пару месяцев он уже наперегонки читал со старшими школьниками. И в семь лет бабушка отпустила его в семью брата отца Шаршена Термечикова в город, где он и вырос. И всю жизнь называет маму женщину, которая его вырастила, Маану.

Удивительно, что судьба осиротив мальчика, окунула его в творческую среду кыргызской интеллигенции, словно наделив новой жизнью.

- Мой отец Бейшен Термечиков, а дядя - заслуженный артист, народный комик Шаршен Термечиков - его жена Маана воспитала меня и ее я называл мамой. Она работала костюмером в театре оперы и балета и была большим знатоком женского головного убора Элечек. У них детей не было, а сама Маана была настолько добродушной, что Ырыс Термичикова – мама Мурата Абдраева тоже жила в семье Шаршева. И также была погружена в удивительный мир нашего "творческого дома" напротив нынешнего кинотеатра "Россия". Нашими соседями были народный артист Муса Баетов, певец Мыскал Омурканова, народный артист, певица Асылбек Эшмамбетов, народный артист, комузист-акын Токтоналы Шабданбаев, акын Касымалы Жантошев, поэтесса Нуркамал Жетикашкаева, их приёмный сын писатель и киносценарист Кадыркул Омуркулов, народный артист Кыргызского драмтеатра Касымбек Эшимканов.

Во втором подъезде проживали артисты Русского драмтеатра, возможно, эвакуированные, имена их не помню. Но фамилии врезались в память: народный артист Казаков, композитор Герман, артисты Офицеров, Каркоцкий, Крамер, Маламуд. Народная артистка Варнавская, народный артист Сальников. У него в комнате было много париков. Пузыревский, жена которого работала в музее ИЗО. А художник театра Бергер впоследствии уехали в Москву и он работал на Мосфильме Он мне подарил кисти и краски и это было моё сокровище, - рассказал Бейшенов.

От своих творческих соседей Асаналы Бейшенов (а в доме называли его Асаке) узнал, что артисты во время войны "поднимали дух" сельских жителей концертами, исколесили на телеге всю Киргизскую ССР. В голод, холод и любую погоду. В те годы имя его дяди - Шаршена стало чуть ли не нарицательным, он был любимым в народе юмористом и рассказчиком, его скетчи люди знали наизусть. В одном из них он упоминал и об отце Асаналы - рассказывал о колхозном бригадире - своем брате.

Для детворы из их дома взрослые создавали все условия для развития творчества. Асаналы рано пошел в художественную студию в дом пионеров, и потом без труда поступил в Художественное училище, а в дальнейшем - Суриковский художественный институт в Москве. Помимо общения, соревнований, которые взрослые то и дело устраивали во дворе, частенько детям поручалась особая миссия: играть в массовке на сцене театра. Первый раз играли мушкетеров.

Отец Асаналы Бейшенова – Бейшен Термечиков до сих пор считается пропавшим без вести. Несколько лет назад внук солдата нашел в базе данных ОБД Мемориал лишь упоминание о том, что он считается пропавшим без вести и все. Возможно сын солдата всю жизнь гнал от себя мысли что могло случиться с отцом, сколько боли и мук ему пришлось пережить, и его картина "В Освенциме" о военнопленных – настоящий ад, который переживают узники. Кровожадная война в одной картине. А может и правда все так и было с отцом?

На своей третьей картине сын пропавшего без вести на войне солдата нарисовал свою семью: себя, жену, дочку с сыном и своего отца в военной форме. Он назвал свою работу "Образ отца", но, по сути, глядя на работу, слушая самого Асаналы Бейшеного становиться ясно, что подсознательно, осуществил свою детскую мечту, - вернул отца с фронта домой.

- Нам надо помнить о войне, помнить чтобы это не повторилось, - говорит Асаналы Бейшенов.


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URL: https://www.vb.kg/386021
Теги:
ВОВ, художник, Кыргызстан, пропавшие без вести, поиски
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Сюжет: Моя история о войне (8 материалов)
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