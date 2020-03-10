Ловите коррупционеров, а не активисток. Какие цели были у акции #нетнасилию

Собрать экстренное заседание правительства и провести независимое расследование по фактам нарушения гражданских прав во время марша 8 марта и ограничения права на мирные собрания. Это, по сути, главное требование участников мирного митинга #нетнасилию.

Сама акция продлилась менее часа, не обошлось без попыток провокаций. Несколько женщин в элечеках потребовали прекратить собрание, так как оно якобы организовано ЛГБТ-сообществом и противоречит национальным ценностям. Сами собравшиеся, в большинстве своем активные пользователи соцсетей, рьяно отстаивали идею о защите конституционного права на свободу выражения мыслей.

К слову, на этой акции собралось больше известных личностей, нежели на сорванном марше 8 марта в защиту женщин от насилия. Так, к примеру, пришли Роза Отунбаева, Мира Джангарачева, Мира Карыбаева, Чолпон Джакупова, Ширин Айтматова. Были замечены и узнаваемые представители сильного пола – Феликс Кулов, Адиль Турдукулов и другие.

Официально же главный организатор "реванша" остался за кадром. Активистки, проводившие марш 8 марта, сразу отреклись от модераторства.

"Мы такой шок пережили, что еще не было сил рефлексировать и понять, что мы хотим делать дальше, - сказала VB.KG одна из задержанных милицией в ходе разгона марша Алтын Капалова. – Мне растянули на руке связки, нанесли ушибы. Я все еще думаю, подавать заявление в милицию или нет. Просто не верю в работу органов, но хочется справедливости".

Еще один активный участник акции, сорванной в Международный женский день, заявил журналистам, что боится теперь за свою жизнь.

"Нас держали в РУВД три часа. Это время на нас оказывали моральное давление, относились как к скоту. Потом записали минимальную информацию – имя, дату рождению и адрес. Позже нам сообщили, что эти данные передали тем мужчинам в масках и ак калпаках, что напали. Я опасаюсь за свою жизнь. Ведь моя милиция меня не бережет", - отметил он.

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