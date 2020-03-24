Режим ЧП. Что это значит и какие правила и запреты нужно соблюдать?

В Бишкеке, а также в районах, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции вводится режим Чрезвычайного положения. Указ уже подписал президент и передал его на подписание в Жогорку Кенеш. Редакция VB.KG рассказывает, что такое режим ЧП и чего от него ждать кыргызстанцам.
1. Чрезвычайное положение - временная мера, вводимая на всей территории Кыргызской Республики либо в отдельных ее местностях, применяемая исключительно в интересах обеспечения безопасности ее граждан и защиты конституционного строя и представляющая особый правовой режим деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, независимо от форм собственности, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности. (Конституционный закон о Чрезвычайном положении).
2. Чрезвычайное положение можно вводить при возникновении кризисных ситуаций, устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. Одной из таких ситуаций может быть эпидемия какого-либо заболевания.
3. На время режима ЧП высшим органом оперативного управления становится Генеральный штаб Вооруженных Сил. Военные будут координировать силы и средства органов внутренних дел, национальной безопасности, гражданской защиты, других органов, вовлеченных в рамках своей компетенции в систему обеспечения национальной безопасности.
4. В каждом населённом пункте, где будет введен режим ЧП будет назначен комендант. Он будет отвечать за безопасность граждан и защиту Конституционного строя.
Комендант имеет право:
Кроме того, комендант местности, на которой введено чрезвычайное положение, вправе принимать участие во всех заседаниях государственных органов и органов местного самоуправления.