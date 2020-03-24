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Режим ЧП. Что это значит и какие правила и запреты нужно соблюдать?

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке, а также в районах, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции вводится режим Чрезвычайного положения. Указ уже подписал президент и передал его на подписание в Жогорку Кенеш. Редакция VB.KG рассказывает, что такое режим ЧП и чего от него ждать кыргызстанцам.

1. Чрезвычайное положение - временная мера, вводимая на всей территории Кыргызской Республики либо в отдельных ее местностях, применяемая исключительно в интересах обеспечения безопасности ее граждан и защиты конституционного строя и представляющая особый правовой режим деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, независимо от форм собственности, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности. (Конституционный закон о Чрезвычайном положении).

2. Чрезвычайное положение можно вводить при возникновении кризисных ситуаций, устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. Одной из таких ситуаций может быть эпидемия какого-либо заболевания.

3. На время режима ЧП высшим органом оперативного управления становится Генеральный штаб Вооруженных Сил. Военные будут координировать силы и средства органов внутренних дел, национальной безопасности, гражданской защиты, других органов, вовлеченных в рамках своей компетенции в систему обеспечения национальной безопасности.

4. В каждом населённом пункте, где будет введен режим ЧП будет назначен комендант. Он будет отвечать за безопасность граждан и защиту Конституционного строя.

Комендант имеет право:

  1. издавать приказы и распоряжение по вопросам обеспечения режима чрезвычайного положения. Его приказы обязательные для исполнения на всей территории и всеми организациями и гражданами
  2. устанавливает время и срок действия комендантского часа;
  3. определяет особый режим въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное положение, и выезда с нее;
  4. устанавливает особый режим продажи оружия и боеприпасов, алкогольной продукции, лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропных, сильнодействующих веществ;
  5. определяет порядок и места хранения изъятых оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных веществ, военной техники, указанных в пункте 5 статьей 22 настоящего Закона;
  6. при введении чрезвычайного положения в отдельной местности выдворяет в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения и не имеющих постоянного места жительства на данной территории, за пределы территории, на которой введено чрезвычайное положение;
  7. определяет меры и временные ограничения, контролирует их выполнение должностными лицами, гражданами и организациями;
  8. оповещает через средства массовой информации население соответствующей территории о порядке выполнения отдельных мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения;
  9. устанавливает особый порядок аккредитации журналистов на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и порядок их работы.

Кроме того, комендант местности, на которой введено чрезвычайное положение, вправе принимать участие во всех заседаниях государственных органов и органов местного самоуправления.


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URL: https://www.vb.kg/386420
Теги:
президент, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (2 материалов)
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