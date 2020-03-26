В фонд борьбы с коронавирусом поступило больше 35 миллионов сомов

За два дня средства на счете для борьбы с коронавирусом увеличились почти в два раза: было 17,9 миллиона сомов, стало 35,3 миллиона сомов.

На сегодня на счет для борьбы с коронавирусом переведено 35 миллионов 293 тысячи 891 сом. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Перечисления произвели сотрудники различных государственных структур: судьи Конституционной палаты, работники Минфинансов, территориальных отделений Счетной палаты, ГСИН, сотрудники центрального аппарата Министерства образования и науки, а также дипломаты.

Свой финансовый вклад в борьбу с COVID-19 сделало и Духовное управление мусульман.

Кроме того, крупные пожертвования совершили несколько коммерческих организаций и предприятий. В их числе несколько крупных торговых центров, интернет-провайдер, а также строительные компании.

Также финансовая помощь поступала от политиков и депутатов.

Отслеживать движение средств этого фонда будет специальный наблюдательный совет при Министерстве финансов. Об этом 25 марта сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова.

- Если есть необходимость изложить постатейно, куда уходят деньги, выделенные в фонд, то мы можем выложить отчет на сайте Минздрава. Мы открыты и готовы предоставить отчет, - заявила Акматова.

Также она отметила, что все госорганы, чьи компетенции включает в себя проверка, прослеживают этот процесс.

Отметим, счет открыт для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц.

Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента "14 511 100 - Доходы, обращенные в пользу государства".

Отметим, помимо этого, материальную помощь в борьбе с COVID-19 республике уже оказали ряд стран и международных организаций.

США выделяет более 66 миллионов сомов на борьбу с коронавирусом в Кыргызстане. Получателем денег станут международные организации, которые оказывают помощь на местах. Также через ВОЗ, кыргызскому здравоохранению собирается помочь и Германия.

Япония отправила в Кыргызстан тесты по определению коронавируса в количестве 2 тысяч штук.

Россия, как сообщило Минздрав КР, полностью обеспечила Кыргызстан в средствах для диагностики COVID-19. Всего было передано более 17 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.