Нужно еще больше ужесточить карантинный контроль в КР – эксперт

На пару месяцев в республике необходимо вводить еще более жесточайший карантин. Так как большая часть населения до сих пор не понимает всей опасности. Да и динамика вируса в ближайшие два месяца будет только нарастать. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

Главное сейчас – чтобы люди находились дома. Если мы продержимся так апрель-май, тенденция по заболеванию начнет спадать, считает политолог.

- Что касается режима Чрезвычайного положения, то его нужно будет однозначно его продлить. Так как, по подсчетам, на 15 апреля придется самый пик заболевания. По мнению экспертов, в мире эпидемия коронавируса будет бушевать и вовсе в течение двух лет. В целом же, КР вовремя в отличие от ряда государств, предпринял адекватные меры. Это остановило распространение заражения, и процесс контроля над ним проходит очень эффективно. Но все же считаю, что сейчас нужно ужесточать карантинный контроль и делать все возможное, чтобы люди оставались дома. Это единственный шанс, чтобы у нас эпидемия не приняла угрожающие масштабы, - подчеркнул Марс Сариев.