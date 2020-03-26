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Нужно еще больше ужесточить карантинный контроль в КР – эксперт

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- Виктория Гунгер
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На пару месяцев в республике необходимо вводить еще более жесточайший карантин. Так как большая часть населения до сих пор не понимает всей опасности. Да и динамика вируса в ближайшие два месяца будет только нарастать. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

Главное сейчас – чтобы люди находились дома. Если мы продержимся так апрель-май, тенденция по заболеванию начнет спадать, считает политолог.

- Что касается режима Чрезвычайного положения, то его нужно будет однозначно его продлить. Так как, по подсчетам, на 15 апреля придется самый пик заболевания. По мнению экспертов, в мире эпидемия коронавируса будет бушевать и вовсе в течение двух лет. В целом же, КР вовремя в отличие от ряда государств, предпринял адекватные меры. Это остановило распространение заражения, и процесс контроля над ним проходит очень эффективно. Но все же считаю, что сейчас нужно ужесточать карантинный контроль и делать все возможное, чтобы люди оставались дома. Это единственный шанс, чтобы у нас эпидемия не приняла угрожающие масштабы, - подчеркнул Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/386530
Теги:
Минздрав, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (17 материалов)
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