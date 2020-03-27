"Пришлось стрелять". В Бишкеке пьяные мужчины оказали сопротивление милиции

В Бишкеке сотрудникам правоохранительных органов во время комендантского часа пришлось применить оружие. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел КР, комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

Он сообщил, что минувшим вечером примерно в 20.30 часов на блокпосту по Л.Толстого/Алыкулова была замечена автомашина Toyota Windom. На требование милиционеров остановиться водитель не подчинился. Машина была задержана уже на следующем блокпосту по Ден Сяопина/ П. Лумумбы.

В салоне находились двое молодых мужчин, возрастом 30 лет, они были в нетрезвом состоянии. По словам Орозалиева, нарушители пытались вновь оказать сопротивление. Из-за чего пришлось дважды использовать табельное оружие - были сделаны предупредительные выстрелы в воздух.

Нарушителей удалось задержать, они были доставлены в Ленинское УВД.

"В связи с нарушениями комендантского часа я настоятельно прошу граждан из-за распространения коронавируса оставаться у себя дома. У всех у нас есть три причины выходить из дома: купить продукты, медикаменты в аптеке, обратиться к врачу. Других причин нет", - заключил Алмаз Орозалиев.