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В Оше призвали госслужащих не злоупотреблять пропусками для передвижения

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- Оксана Гут
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В южном регионе развернуто 36 блокпостов, где несут круглосуточное боевое дежурство военнослужащие Сухопутных войск ВС КР

Государственных и муниципальных служащих призвали не злоупотреблять спецпропусками для перемещений. С таким обращение выступил комендант Ошского, Ноокатского, Кара-Суйского районов Малик Нурдинов.

"Уважаемые жители города Кара-Суу, Ноокат, Ош. Я как комендант прошу вас, серьезно отнестись к сложившейся ситуации, не выходить из дома и перестать ходить в гости. Проводимая нами работа делается ради здоровья народа.

Граждане, особенно, работающие на государственной и муниципальной службе, должны прекратить необоснованное передвижение по пропускам. Мы предлагаем ограничить регистрацию на работу государственных, муниципальных и силовых органов, если работают 10 человек сократить их до 4-х", - передает слова Нурдинова Республиканский штаб по COVID-19.

Меж тем, как сообщает Управление информационного обеспечения Генштаба ВС КР, в южном регионе развернуто 36 блокпостов, где несут круглосуточное боевое дежурство военнослужащие Сухопутных войск ВС КР. Каждый блокпост оснащен необходимым оборудованием и условиями для отдыха личного состава.

У всех въезжающих проверяются документы, удостоверяющие личность, измеряется температура тела и, при необходимости, производится санитарная обработка автотранспорта дезинфицирующим раствором.


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URL: https://www.vb.kg/386552
Теги:
Ош, Ошская область, Генеральный штаб, Кыргызстан, карантин
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