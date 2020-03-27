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COVID-19 в КР: Пять пациентов переведены из реанимации в обычные палаты

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- Екатерина Улитина
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Пять пациентов переведены из реанимационных отделений в обычные палаты в связи с улучшением их состояния здоровья. Об этом сегодня, 27 марта, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова в ходе брифинга.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что шесть человек получают лечение в отделении реанимации.

В настоящее время один пациент в больнице Джалал-Абада остается в реанимации.

Айнура Акматова подчеркнула, что ни один из пациентов не нуждался в искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Кыргызстане сегодня зарегистрировано 14 новых случая заражения COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/386568
Теги:
Джалал-Абадская область, здравоохранение, Ошская область, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (25 материалов)
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