COVID-19 в КР: Пять пациентов переведены из реанимации в обычные палаты

Пять пациентов переведены из реанимационных отделений в обычные палаты в связи с улучшением их состояния здоровья. Об этом сегодня, 27 марта, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова в ходе брифинга.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что шесть человек получают лечение в отделении реанимации.

В настоящее время один пациент в больнице Джалал-Абада остается в реанимации.

Айнура Акматова подчеркнула, что ни один из пациентов не нуждался в искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Кыргызстане сегодня зарегистрировано 14 новых случая заражения COVID-19.